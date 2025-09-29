Grande Fratello torna su Canale 5 con una nuova edizione al via lunedì 29 settembre alle 21:45 subito dopo La ruota della fortuna.

Dal 30 settembre, il reality sarà in onda tutti i giorni sia in tv sui canali Mediaset che in streaming.

Confermato anche il daytime pomeridiano, in onda su Canale 5 e Italia 1 in diversi momenti della giornata.

Dove vedere il Grande Fratello in diretta 24 ore in tv e streaming online

Il Grande Fratello torna alle origini e per quest'anno si è scelto di puntare sulla presenza di Simona Ventura come nuova conduttrice.

Sarà lei a prendere in mano le redini del reality show di Canale 5, dopo che, nel corso delle ultime edizioni, è stato affidato ad Alfonso Signorini.

Nel corso della prima puntata entreranno in casa i primi 12 concorrenti, scelti con i casting che si sono svolti questa estate in tutta Italia. Si tratta di persone sconosciute al grande pubblico, che si metteranno in gioco sin dalla prima puntata.

Il live del Grande Fratello visibile in tv e streaming

Intanto, per garantire la buona riuscita del Grande Fratello nel palinsesto di Canale 5, anche per questa edizione la rete punta sulla diretta 24 ore su 24 in tv e in streaming.

La nuova edizione sarà visibile tutti i giorni sul canale Mediaset Extra, con diretta 24 ore su 24.

Il live sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e dall'applicazione ufficiale scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile.

Anche quest'anno sarà possibile vedere il daytime del reality show sui vari canali Mediaset.

Dal lunedì al venerdì su Canale 5 andranno in onda due appuntamenti quotidiani: il primo alle 13:40 e il secondo alle 18:30, al termine di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Su Italia 1, invece, le strisce del GF sono in programma alle 13 e alle 18, rispettivamente dopo e prima di Studio Aperto.

Grande attesa per l'arrivo di Simona Ventura alla guida del nuovo GF

Un'edizione che si preannuncia particolarmente attesa dal pubblico, soprattutto per l'arrivo di Simona Ventura come nuova padrona di casa.

La conduttrice, dopo una serie di esperienze poco fortunate in Rai, si rimetterà in gioco nella prima serata di Canale 5 alla guida di un reality show, genere televisivo che lei stessa ha contribuito a portare al successo con L’Isola dei famosi, che per anni è stata tra i programmi di punta della programmazione serale di Rai 2, prima di approdare qualche anno fa sugli schermi di Canale 5.