Manca sempre meno all'inizio dell'edizione 2025/26 del Grande Fratello, e ogni giorno trapelano novità e anticipazioni sui protagonisti e sul meccanismo del programma che quest'anno sarà condotto da Simona Ventura. Stando a quello che riporta Davide Maggio il 12 settembre, nel cast fisso del reality dovrebbero entrare tre ex concorrenti (molto probabilmente tutte donne) che dallo studio avranno il compito di commentare i comportamenti dei nuovi inquilini.

La novità sul ritorno degli ex

Lunedì 29 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, quella che la rete ha deciso di affidare a Simona Ventura.

Secondo quanto si legge sul web in queste ore, i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa dovrebbero essere al massimo 20, ma saranno tutte persone comuni alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Di recente è trapelata un'altra notizia che, se confermata, sarebbe una vera e propria novità per la trasmissione di Canale 5: gli autori avrebbero pensato di inserire nel cast fisso del format tre ex inquilini.

A queste "vecchie glorie" del reality, infatti, dovrebbe essere affidato il ruolo di commentatori: nel corso delle puntate in diretta, la presentatrice dovrebbe rivolgersi a questi tre personaggi per chiedergli un parere sulle dinamiche del gioco e sui comportamenti degli abitanti della casa.

Un nuovo ruolo

Al momento si dice che a ricoprire questo ruolo dovrebbero essere tre donne (non è ancora trapelata la loro identità) e che dovrebbero essere sempre le stesse dall'inizio alla fine dell'edizione 2025/26 del Grande Fratello.

Ovviamente le cose potrebbero cambiare in corsa, soprattutto se il pubblico dovesse mostrare curiosità nei confronti di questa nuova figura in studio al fianco di Simona Ventura.

Non è ancora dato sapere che i tre ex concorrenti andrebbero ad aggiungersi agli opinionisti fissi o meno, ma con l'avvicinarsi del debutto si capirà meglio il meccanismo della nuova stagione del reality Mediaset.

Le voci su Alessandra Viero opinionista

In questi giorni sono trapelate alcune indiscrezioni anche sugli opinionisti del Grande Fratello, ovvero sui personaggi che dovrebbero supportare Simona Ventura nel corso delle puntate in prima serata con commenti e domande ai concorrenti.

La scorsa settimana si è vociferato che Tommaso Zorzi sarebbe stato escluso dalla lista dei candidati a questo ruolo, mentre avrebbe alcune possibilità la giornalista Alessandra Viero.

Lunedì 29 settembre ci sarà l'esordio del reality su Canale 5, e quel giorno sarà la conduttrice a presentare ai telespettatori tutti i suoi compagni di viaggio.