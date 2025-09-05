Manca meno di un mese all'inizio dell'edizione 2025/26 del Grande Fratello, e Dagospia ha diffuso un'indiscrezione su uno dei principali candidati a ricoprire il ruolo di opinionista. Stando a quello che ha svelato Giuseppe Candela in queste ore, Tommaso Zorzi non affiancherà Simona Ventura nel corso della nuova stagione del reality Mediaset: sebbene fosse ben visto dalla conduttrice, l'ex concorrente sarebbe stato bocciato dai "piani alti".

L'esclusione dopo mesi di rumor

Per tutta l'estate si è vociferato che uno degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello sarebbe potuto essere Tommaso Zorzi, personaggio amatissimo e vincitore di una stagione Vip tra le più apprezzate dal pubblico.

Il 5 settembre, però, sul web si è diffusa un'indiscrezione che ha un po' spiazzato i fan del reality: il ragazzo sarebbe fuori dalla rosa dei candidati ad affiancare Simona Ventura in studio tutte le settimane.

"Zorzi era ben visto dalla conduttrice, spinto dall'agenzia e la trattativa era in dirittura d'arrivo. Il suo nome è stato bocciato e si lavora su nomi più sorprendenti", si legge in rete a meno di un mese dal ritorno della trasmissione in prima serata.

Il passato come concorrente

Tommaso Zorzi conosce bene il Grande Fratello, anche perché pochi anni fa ha partecipato ad una delle edizioni Vip più seguite e amate dai telespettatori.

Il ragazzo è stato un concorrente esemplare, nel senso che ha regalato dinamiche e tanti spunti di discussione sia agli autori che ai fan, gli stessi che l'hanno portato alla vittoria dopo quasi sei mesi di reclusione all'interno della casa.

Successivamente il giovane ha accettato di ricoprire il ruolo di opinionista dell'Isola dei famosi, e qualche anno dopo è diventato un volto di Discovery tra i più apprezzati dal pubblico.

Il ritorno alle origini

La casa del Grande Fratello riaprirà i battenti il 29 settembre, ma già da un po' stanno circolando molte indiscrezioni sui cambiamenti che sarebbero stati apportati al programma per provare a riavvicinare il pubblico.

Stando a quello che si vocifera in rete in queste settimane, la prossima edizione del reality sarà totalmente Nip, quindi i concorrenti saranno sconosciuti e pochi (si parla di 10 o al massimo 12 persone nel cast).

Gli inquilini dovranno rispettare regole piuttosto ferree per un periodo abbastanza limitato: il nuovo GF, infatti, dovrebbe durare circa 100 giorni, proprio come accadeva tanti anni fa quando il format era alle sue prime stagioni.

Dovrebbe cambiare qualcosa anche nelle modalità di voto, anzi si dice che i telespettatori potranno sostenere i propri concorrenti preferiti solo tramite sms.