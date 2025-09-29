Dopo circa cinque mesi, le porte della casa del Grande Fratello stanno per riaprirsi: questo lunedì 29 settembre, infatti, Simona Ventura condurrà la prima puntata della nuova edizione del reality che fino alla scorsa stagione televisiva era nelle mani di Alfonso Signorini. Le anticipazioni che ha fornito Davide Maggio, svelano che al debutto non sarà ufficializzato tutto il cast: tra poche ore a trasferirsi nella casa saranno i primi 12 concorrenti, per la precisione sei uomini e sei donne.

L'esordio di Simona Ventura alla conduzione

Questo 29 settembre andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello e le anticipazioni del web informano fan e curiosi del fatto che la maggior parte del tempo a disposizione sarà dedicato alla presentazione dei nuovi concorrenti.

Chi pensava che al debutto sarebbe stato ufficializzato tutto il cast dell'edizione 2025 del reality, però, si sbagliava: questo lunedì, infatti, a varcare la soglia della porta rossa saranno solamente 12 persone (il gruppo dovrebbe essere composto da un massimo di 20 inquilini).

Davide Maggio ha spoilerato che Simona Ventura esordirà alla conduzione del reality facendo conoscere al pubblico 6 uomini e 6 donne, quindi una parte della gente comune che è stata scelta per provare a riportare il format alle sue origini.

Gli inquilini già svelati

Quando mancano poche ore all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, è stata svelata l'identità di cinque concorrenti che entreranno nella casa il 29 settembre.

Tramite alcuni video che si possono trovare anche sui canali social del programma, i fan hanno già conosciuto una parte del cast che da questo lunedì vivrà tra le mura più spiate d'Italia.

Gli inquilini già ufficiali, dunque, sono: Anita, Matteo, Omer, Giulio e Francesca.

Nei giorni scorsi si è parlato anche della partecipazione del modello Jonas, ma la sua clip è sparita dal sito della trasmissione per motivi ignoti.

Cento giorni e tre ex come opinionisti

Un'anticipazione che è stata data qualche giorno fa, è quello sui personaggi famosi che commenteranno le dinamiche che si verranno a creare all'interno della casa già a partire dal 29 settembre.

Gli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello, dunque, sono tre amatissimi ex concorrenti: Ascanio Pacelli, e le vincitrici della prima e della stagione Cristina Plevani e Floriana Secondi.

Quest'anno il reality dovrebbe durare al massimo 100 giorni (come accadeva alle origini), ma tra i fan c'è chi pensa che la rete potrebbe optare per un prolungamento nel caso gli ascolti fossero superiori a quelli che il programma ha ottenuto negli ultimi anni, quando a condurlo era Alfonso Signorini.