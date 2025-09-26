La nuova edizione del Grande Fratello debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre e quella sera saranno presentati solamente una parte dei concorrenti del cast. Stando all'anticipazione che ha dato il giornalista Giuseppe Candela sul suo account social, nel corso della prima puntata entreranno nella casa 12 persone, mentre per il doppio appuntamento settimanale (si ipotizza che sia uno il lunedì e uno il venerdì sera) si dovrà attendere ancora un po'.

L'esordio di alcuni inquilini

Lunedì 29 settembre le porte della casa del Grande Fratello si apriranno solo per alcuni concorrenti: secondo un'anticipazione che sta circolando in rete in queste ore, al debutto saranno presentati 12 inquilini.

Il reality, inoltre, esordirà con un solo prime time a settimana, ma il raddoppio dovrebbe arrivare una volta che il cast sarà completato.

"Lunedì al GF entreranno i primi 12 concorrenti (non è vero che il cast non è chiuso). La prima settimana niente raddoppio per scelta editoriale, ma con tempi da definire arriveranno", ha svelato Giuseppe Candela su X.

Lunedì al #GrandeFratello entreranno i primi dodici concorrenti (non è vero che il cast non è chiuso). La prima settimana niente raddoppio (scelta editoriale) ma con tempi da definire arriveranno. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 26, 2025

Tra pochi giorni, dunque, Simona Ventura presenterà ai telespettatori alcuni dei protagonisti della nuova edizione del programma che punta a tornare alle origini, a partire da un cast totalmente Nip e da una durata massima di tre mesi.

I nomi già ufficiali

A pochi giorni dal via, è stata svelata l'identità di cinque concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa nel corso della prima puntata.

Su Canale 5 e sui profili social del Grande Fratello, infatti, si possono trovare i video di presentazione di: la tatuatrice Anita, l'ex pugile Matteo, Omer, la giovane mamma Francesca e il dentista Giulio.

Secondo le ultime anticipazioni, il 29 settembre a loro dovrebbero aggiungersi altri sette inquilini, ma nelle settimane successive il cast dovrebbe arricchirsi di altri personaggi, ancora top secret.

L'indiscrezione sulla vioregolamento regolamento

In queste ore anche Amedeo Venza ha svelato un'indiscrezione sul cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Secondo l'esperto di gossip, infatti, due concorrenti sarebbero a rischio squalifica ancora prima di entrare nella casa a causa di un presunto incontro a Roma per accordarsi sulle dinamiche da proporre nel programma.

Il regolamento del reality, infatti, non consentirebbe una conoscenza pregressa tra i futuri inquilini, quindi qualcuno potrebbe aver sbagliato ancora prima di iniziare l'avventura tra le mura più spiate d'Italia.

Al momento non si sa altro su questa (presunta) vicenda, neppure i nomi di chi avrebbe infranto le regole a pochi giorni dal debutto nel programma che quest'anno sarà condotto da Simona Ventura.