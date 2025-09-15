Mancano poche settimane all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello e, con il passare dei giorni, emergono anticipazioni sul cast e sul meccanismo del format. Lorenzo Pugnaloni ha svelato che quest'anno non ci saranno opinionisti in studio: Simona Ventura sarà affiancata da tre ex vincitrici del reality, che dovranno commentare i nuovi concorrenti e le loro dinamiche all’interno della casa.

La novità pensata per la nuova stagione

Lunedì 29 settembre inizierà l'edizione 2025/26 del Grande Fratello e sul web stanno già circolando anticipazioni sui cambiamenti che sono stati apportati al format per riportarlo alle sue origini.

Secondo quanto si legge in queste ore, Simona Ventura non avrà nessun opinionista al quale rivolgersi durante le prime serate o meglio, non ci saranno personaggi famosi che ricopriranno questo ruolo.

Uno spoiler che sta impazzando in rete a due settimane dal via è quello secondo il quale tre ex vincitrici del reality saranno nel cast e ogni tanto verranno interpellate dalla conduttrice su quello che accadrà all'interno della casa.

Questo panel sarà fisso, nel senso che non dovrebbe cambiare di puntata in puntata per non confondere i telespettatori.

SIMONA VENTURA HA SCELTO GLI OPINIONISTI DEL GF: NESSUNO!



Proprio così. Come anticipato da @davidemaggio ci saranno tre ex gieffini e @Parpiglia certifica che in studio ci sarà solo Simona senza nessuna spalla. Questa la scelta fin dall'inizio. #GrandeFratello #AscoltiTv pic.twitter.com/J8TcqRRZIQ — 📺 (@Boomerissima) September 15, 2025

Il parere degli utenti di X

I fan del Grande Fratello sembrano contenti di questo piccolo cambiamento e lo si avverte leggendo i commenti che hanno scritto sui social dopo aver saputo dell'assenza degli opinionisti nel cast della nuova edizione.

"Per me è un'ottima scelta", "Le ex tre gieffine commenteranno in maniera più interessante le dinamiche della casa, anche perché ci sono già state", "Meglio così, solitamente gli opinionisti dicevano cavolate", "Si sono assicurati un po' di share con questa mossa", "Simona Ventura non avrà una spalla, potrebbe funzionare", si legge su X a due settimane dall'esordio del reality su Canale 5.

I nomi in lizza

Nei giorni scorsi sono trapelati i nomi di chi dovrebbe ricoprire questo nuovo ruolo nel cast del Grande Fratello: secondo Amedeo Venza, a commentare i concorrenti e le dinamiche del gioco dovrebbero essere Serena Garitta, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

Le tre donne hanno partecipato alle prime edizioni del reality e l'hanno vinto, quindi sanno come ci si sente a vivere tra le mura più spiate d'Italia per tanto tempo e i meccanismi che si innescano tra gli inquilini con il passare delle settimane.

La stagione 2025 del format Mediaset dovrebbe durare solo 100 giorni, quindi la finale è prevista per il mese di dicembre, salvo eventuali prolungamenti voluti dalla rete in caso di ascolti più che soddisfacenti.