Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, e il cast sta prendendo sempre più forma. In queste ore, ad esempio, Fanpage ha svelato l'identità di uno dei tre ex concorrenti che ricopriranno il ruolo di commentatori esperti: si tratta di Ascanio Pacelli, inquilino nel 2004 e volto televisivo molto amato. Simona Ventura, dunque, potrà contare sui pareri di tre personaggi noti, nel corso delle puntate serali che condurrà dal 29 settembre.

Ascanio nel cast fisso

Notizia di poche ore fa è che nella nuova edizione del Grande Fratello non ci saranno opinionisti, o meglio è stato pensato un ruolo diverso per chi sarà chiamato a dare pareri sugli inquilini e sulle dinamiche che si innescheranno all'interno della casa.

Il 16 settembre, infatti, è trapelato il nome di uno dei tre ex concorrenti del reality che, tra un paio di settimane, debutterà al fianco di Simona Ventura in studio: uno dei tre commentatori esperti del cast, sarà Ascanio Pacelli.

La conduttrice, dunque, ogni lunedì potrà interpellare il collega su quello che accadrà tra le mura più spiate d'Italia, dove lui ha vissuto più di vent'anni fa (ha partecipato alla stagione che è andata in onda nel 2004) e dove ha incontrato la donna della sua vita e la madre dei suoi figli, Katia Pedrotti.

Le novità di quest'anno

I commentatori esperti sono una delle novità che il Grande Fratello proporrà al pubblico a partire dal 29 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova edizione.

Simona Ventura, d'accordo con gli autori, ha scelto di cambiare diverse cose rispetto alle passate stagioni: via gli opinionisti, il televoto sarà solo tramite sms, i concorrenti non avranno contatti con l'esterno, il programma durerà 100 giorni, chi trasgredirà il regolamento verrà espulso e non andrà neanche in studio per un'intervista.

I futuri abitanti della casa più spiata d'Italia, inoltre, saranno tutti Nip: nel cast di quest'anno non ci saranno né influencer, né figli d'arte, né personaggi famosi.

Conto alla rovescia per l'esordio su Canale 5

Le porte della casa del Grande Fratello si riapriranno tra meno di due settimane: Simona Ventura darà il via alla nuova edizione il 29 settembre, dopodiché inizierà la diretta 24 ore su 24 dalla casa che i fan potranno seguire su Mediaset Infinity e sul canale 55 del digitale terrestre.

La presentatrice ha già anticipato che i concorrenti saranno più di 15 e che sono stati scelti per le loro storie personali.

A breve saranno svelati anche gli altri due commentatori esperti della nuova stagione, coloro che affiancheranno Ascanio Pacelli in studio ed esprimeranno opinioni sui comportamenti degli inquilini.