La nuova edizione del Grande Fratello sarà totalmente Nip, quindi i concorrenti che entreranno nella casa nel corso della prima puntata dovrebbero essere al debutto assoluto davanti alle telecamere. Davide Maggio ha anticipato che il 29 settembre esordiranno nel reality la 25enne Grazia e il vigile pugliese Francesco. I due vanno ad aggiungersi ai cinque protagonisti annunciati nei giorni scorsi, e che sicuramente varcheranno la soglia della porta rossa durante la diretta di questo lunedì.

Svelati altri due abitanti della casa

La prima puntata del Grande Fratello sarà quasi interamente dedicata alla presentazione dei concorrenti che d'ora in poi vivranno tra le mura più spiate d'Italia.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, lunedì 29 settembre dovrebbero entrare nella casa 12 persone, quindi una parte del cast che gli autori hanno formato dopo mesi di casting.

Secondo Davide Maggio, tra i protagonisti della nuova edizione del reality Mediaset ci sono anche due ragazzi la cui identità non era ancora trapelata fino ad ora: si tratterebbe di Grazia e di Francesco .

La giovane ha 25 anni, vive a Milano e ha posato per diverse campagne pubblicitarie, mentre il "collega" è un vigile della sua città, Giovinazzo.

Il gruppo dei concorrenti prende forma

Con la presentazione di Grazia e di Francesco, salgono a sette i concorrenti del Grande Fratello che sono stati ufficializzati prima del debutto su Canale 5.

Nei giorni scorsi, infatti, sui profili social del reality sono stati pubblicati le clip in cui Anita, Matteo, Francesca, Omer e Giulio si sono raccontati alle persone che li guarderanno da casa.

Al momento nel cast della nuova edizione del programma Mediaset ci sono: una tatuatrice, un ex pugile, una mamma, un italiano d'adozione, un dentista, un vigile e una modella.

Nel corso della puntata del 29 settembre, però, Simona Ventura svelerà l'identità di almeno altre cinque persone che si trasferiranno tra le mura più spiate d'Italia.

Il ritorno alle origini

Quella che inizierà lunedì 29 settembre, sarà un'edizione del Grande Fratello un po' diversa da quelle che l'hanno preceduta.

Stando a quello che ha dichiarato Simona Ventura in molte interviste, l'obiettivo della rete e degli autori sarebbe quello di riportare il reality alle sue origini, e per poterlo fare sono stati scelti concorrenti Nip (quindi nessun influencer, tiktoker o figlio d'arte) che dovranno vivere tra le mura più spiate d'Italia per massimo 100 giorni.

Salvo cambi di programma, questa nuova stagione del GF dovrebbe concludersi attorno alla fine di dicembre, anche perché a metà gennaio sarebbe prevista un'altra stagione Vip con Alfonso Signorini alla conduzione.