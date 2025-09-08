Lunedì 29 settembre prenderà il via l’edizione 2025 del Grande Fratello. A confermare la data di partenza è stata la conduttrice Simona Ventura in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La padrona di casa ha anche anticipato che i concorrenti saranno più di 15 e che tra loro non ci sarà alcun volto noto: esclusi dal cast influencer, Vip e "parenti di".

Gli spoiler della conduttrice

Mancano esattamente tre settimane all'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura.

In questi mesi, gli autori hanno lavorato per mettere insieme un cast diverso da quelli degli anni passati, soprattutto perché la volontà della rete è quella di tornare alle origini.

Quando le è stato chiesto di anticipare qualcosa sui futuri inquilini della casa più spiata d'Italia, la presentatrice ha detto: "Al momento abbiamo scelto oltre 15 concorrenti. Sarà un GF di storie, di persone che hanno qualcosa da dire".

La conduttrice ha confermato un'indiscrezione che circolava sul web da tempo: nel cast della nuova stagione del reality non ci saranno Vip, influencer, "parenti di" o personaggi già noti al pubblico.

La data del ritorno su Canale 5

Le porte della casa del Grande Fratello riapriranno lunedì 29 settembre, tra tre settimane e a distanza di quasi cinque mesi dalla fine dell'edizione che è stata vinta da Jessica Morlacchi.

Nei prossimi giorni dovrebbero essere ufficializzati alcuni concorrenti del cast e saranno tutte persone comuni alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Tra le anticipazioni che ha dato Simona Ventura c'è anche quella sulla possibilità di votare solo tramite sms: per evitare che i fandom degli inquilini monopolizzino i televoti, come è accaduto con Zeudi qualche mese fa, la produzione ha deciso di escludere le applicazioni e le email dalle modalità di voto della nuova stagione del reality.

Chi violerà il regolamento e verrà espulso, inoltre, uscirà dalla casa e non passerà mai dallo studio.

Le emozioni della nuova padrona di casa

Dopo più di quattro anni, non sarà Alfonso Signorini a condurre il Grande Fratello.

La rete ha scelto di affidare a Simona Ventura la guida di un'edizione del reality che mira a tornare alle origini, tant'è che si dice che non dovrebbe durare più di 100 giorni.

"Ho l'ansia di fare bene", ha dichiarato la nuova padrona di casa del format che quest'anno festeggerà il suo venticinquesimo anniversario.

Al momento, non si sa ancora se nel 2026 ci sarà un'altra stagione del GF, ma molto dovrebbe dipendere dai risultati che otterrà quella che andrà in onda da fine settembre a dicembre inoltrato.