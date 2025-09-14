La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele e la conferma di ciò arriva anche da un video che è stato registrato da un fotografo durante uno shooting. La coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, non si è risparmiata baci e altre tenerezze davanti all'obiettivo, come a voler smentire chi non crede ancora in questo rapporto. I fan degli Helevier non hanno potuto fare altro che gioire per queste dolci immagini.
L'incontro a Milano tra lavoro e tenerezze
Nell'ultima settimana Helena e Javier si sono visti poco per motivi di lavoro: la modella, in particolare, è stata a New York per poco più di 24 ore e poi ha raggiunto Milano per partecipare ad un evento.
Terminati gli allenamenti, anche Martinez ha raggiunto la città lombarda e si è ricongiunto con la fidanzata: sabato scorso, infatti, i due hanno posato per uno shooting e per alcuni contenuti di coppia davanti ad un noto fotografo.
In un video che sta circolando sul web, infatti, si vedono i due innamorati scambiarsi baci e altre tenerezze davanti all'obiettivo, lo stesso che poco dopo li ha ripresi mentre giocavano con un cagnolino durante una pausa.
Queste immagini hanno fatto il giro della rete e hanno reso felici le tantissime persone che supportano gli Helevier da quando si sono scambiati il primo sguardo all'interno della casa del Grande Fratello.
#helevier #prestinez Quanto siete belli ✨❤️✨pic.twitter.com/BxELh1jsFk— Albachiara (@alba_chiara2506) September 13, 2025
La gioia dei sostenitori della coppia
La relazione tra Helena e Javier è più solida che mai, e i loro fan non potrebbero essere più contenti nel vederli così affiatati e innamorati a sette mesi di distanza dall'inizio di tutto davanti alle telecamere del Grande Fratello.
"Quanto sono belli", "L'amore è una dolcezza capace di guarire", "Stupendi, fantastici", "Che belle immagini, sono di una tenerezza incredibile", "Tutto questo alla faccia degli hater, dei finti fan e dei rosiconi", "Il loro amore è vero e puro", "Da sempre dalla loro parte", "Chi li conosce sa che tra loro è tutto vero, il resto non conta", si legge su X da quando la coppia ha posato per un video romantico tra un impegno di lavoro e l'altro.
La convivenza a Terni
Nei giorni scorsi Helena ha postato diversi contenuti del trasloco che stava per fare: dopo aver vissuto a Milano per tanti anni, la modella ha scelto di trasferirsi a Terni per stare più vicina al fidanzato, che da quest'autunno giocherà con la squadra di pallavolo della città umbra.
I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, hanno preso una casa e vivranno lì per gran parte dell'anno: Prestes, però, si sposterà spesso per lavoro, proprio come ha fatto questa settimana volando a New York per un servizio fotografico.