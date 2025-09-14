La storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele e la conferma di ciò arriva anche da un video che è stato registrato da un fotografo durante uno shooting. La coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, non si è risparmiata baci e altre tenerezze davanti all'obiettivo, come a voler smentire chi non crede ancora in questo rapporto. I fan degli Helevier non hanno potuto fare altro che gioire per queste dolci immagini.

L'incontro a Milano tra lavoro e tenerezze

Nell'ultima settimana Helena e Javier si sono visti poco per motivi di lavoro: la modella, in particolare, è stata a New York per poco più di 24 ore e poi ha raggiunto Milano per partecipare ad un evento.

Terminati gli allenamenti, anche Martinez ha raggiunto la città lombarda e si è ricongiunto con la fidanzata: sabato scorso, infatti, i due hanno posato per uno shooting e per alcuni contenuti di coppia davanti ad un noto fotografo.

In un video che sta circolando sul web, infatti, si vedono i due innamorati scambiarsi baci e altre tenerezze davanti all'obiettivo, lo stesso che poco dopo li ha ripresi mentre giocavano con un cagnolino durante una pausa.

Queste immagini hanno fatto il giro della rete e hanno reso felici le tantissime persone che supportano gli Helevier da quando si sono scambiati il primo sguardo all'interno della casa del Grande Fratello.

La gioia dei sostenitori della coppia

La relazione tra Helena e Javier è più solida che mai, e i loro fan non potrebbero essere più contenti nel vederli così affiatati e innamorati a sette mesi di distanza dall'inizio di tutto davanti alle telecamere del Grande Fratello.

"Quanto sono belli", "L'amore è una dolcezza capace di guarire", "Stupendi, fantastici", "Che belle immagini, sono di una tenerezza incredibile", "Tutto questo alla faccia degli hater, dei finti fan e dei rosiconi", "Il loro amore è vero e puro", "Da sempre dalla loro parte", "Chi li conosce sa che tra loro è tutto vero, il resto non conta", si legge su X da quando la coppia ha posato per un video romantico tra un impegno di lavoro e l'altro.

La convivenza a Terni

Nei giorni scorsi Helena ha postato diversi contenuti del trasloco che stava per fare: dopo aver vissuto a Milano per tanti anni, la modella ha scelto di trasferirsi a Terni per stare più vicina al fidanzato, che da quest'autunno giocherà con la squadra di pallavolo della città umbra.

I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, hanno preso una casa e vivranno lì per gran parte dell'anno: Prestes, però, si sposterà spesso per lavoro, proprio come ha fatto questa settimana volando a New York per un servizio fotografico.