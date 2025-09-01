Il peggio è passato e lo spavento anche: a distanza di un paio di giorni dal brutto incidente che hanno avuto, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sono apparsi sereni e affiatati in un video che alcuni fan del Grande Fratello hanno postato su X. I due ragazzi hanno usato i social per sfogarsi e per raccontare nei dettagli di quello che gli è successo in vacanza negli Stati Uniti, ma per questo sono stati molto criticati da chi pensa che avrebbero dovuto tenere per loro un momento così delicato.

Il racconto dell'incidente sui social

Un paio di giorni fa sul web non si parlava d'altro che della scelta di Alfonso di documentare su Instagram l'incidente d'auto che aveva appena avuto.

Se l'ex concorrente del Grande Fratello ha postato foto e video della macchina ribaltata, dei vetri rotti e delle ferite che ha riportato pare in seguito allo scoppio di una ruota, la sua fidanzata Chiara ha usato i social per raccontare cos'è successo quella mattina e l'ha fatto tra la lacrime.

Entrambi i ragazzi sono stati molto criticati per come hanno gestito questa situazione così delicata, soprattutto perché hanno pensato a comunicare con i follower subito dopo aver avuto un grave incidente.

L'avvistamento negli Stati Uniti

Forse a causa delle critiche che hanno ricevuto, nelle ultime ore Alfonso e Chiara non hanno postato nulla sui social e questo ha un po' preoccupato i loro sostenitori.

Alcune persone che sono in vacanza con i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, però, hanno rassicurato indirettamente i loro fan mostrandoli sereni e a passeggio per le strade della città dove hanno deciso di trascorrere la parte finale dell'estate.

"Sono sempre appiccicati", "Vederli un po' più sereni è davvero bello", hanno commentato alcuni utenti di X dopo aver visto D'Apice e Cainelli sottobraccio e sorridenti dopo l'incidente.

Le disavventure della coppia dopo la fine del reality

Non è la prima volta che Alfonso e Chiara finiscono al centro dell'attenzione per motivi che esulano dalla loro relazione sentimentale.

Da quando è finito il Grande Fratello, infatti, i due sono stati protagonisti di episodi piuttosto particolari: la mamma di Cainelli, ad esempio, ha accusato la figlia e D'Apice di averla messa da parte e di non averle fatto neppure gli auguri di compleanno.

Prima dell'inizio dell'estate, invece, Alfonso aveva documentato sui social il furto che avrebbe subito da due persone mentre era a casa con Chiara.

Negli Stati Uniti, poi, la coppia era rimasta coinvolta in un incidente piuttosto serio: secondo quanto è emerso la ruota del veicolo su cui viaggiavano circa venti persone sarebbe scoppiata, e che la polizia sarebbe intervenuta per liberarli rompendo il vetro posteriore.