Da diversi giorni sul web si sta parlando dell'incidente che hanno avuto D'Apice e Chiara Cainelli negli Stati Uniti, ma anche della loro scelta di pubblicare foto e video sui social subito dopo l'accaduto. Il 2 settembre, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha postato un lungo messaggio su Instagram per difendersi dalle critiche, poi ha puntato il dito contro i fan di Helena Prestes che gli avrebbero scritto che quello che è successo sarebbe frutto del karma per le cose poco carine che avrebbe detto sulla modella all'interno della casa.

Le parole scritte sui social

Sono trascorsi alcuni giorni dall'incidente che ha visto coinvolti Chiara e Alfonso del Grande Fratello (un van si sarebbe ribaltato dopo lo scoppio di una ruota), ma c'è ancora chi li sta criticando per come hanno raccontato dell'accaduto su Instagram.

Poche ore fa D'Apice ha deciso di esporsi con un lungo messaggio che ha postato tra le storie del suo account social, in particolare con una serie di riflessioni sulle cose più cattive che gli avrebbero scritto gli hater e i fan di altri concorrenti del reality.

"Quello che mi ha toccato di più, è stato leggere certi commenti. Da adulti frasi disumane sull'incidente, come - peccato che non siano morti, è il karma per quello che hanno fatto a Helena", ha esordito l'imprenditore nello sfogo che ha avuto anche contro i sostenitori della modella di origini brasiliane.

"Se sapessero, anche i vostri beniamini si dissocerebbero da voi", ha chiosato Alfonso.

I commenti contestati da Alfonso

Se Alfonso si è limitato a riportare il contenuto dei messaggi poco carini che gli avrebbero inviato i fan di Helena, su X stanno circolando gli screenshot di alcuni dei commenti che sono apparsi sul web dopo l'incidente avuto dalla coppia.

"Ti sei comportato male al Grande Fratello, tutto torna", "Sei stato cattivo nella casa, non meriti niente", "Non sono belle persone", "Il karma esiste", "Quando la regina Helena stava male, non l'avete considerata", queste sono alcune delle riflessioni che i sostenitori di Prestes hanno scritto sui social nei giorni scorsi.

VISTO CHE HO LETTO GIÀ ALCUNE INVASATE ( PERCHÉ QUELLO SIETE) che vi sentite scottate solo per aver riportato un tipo di messaggio dove stesso voi fan mettete HELENA in quella condizione.Cari miei prendetevi le vostre conseguenze . Vi riporto alcuni dei vari messaggi #chiaronso pic.twitter.com/LOzoplzcqA — agent007💥 (@_teddy00) September 2, 2025

Le ferite e le lacrime su Instagram

In questo sfogo Alfonso se l'è presa con quella parte del fandom di Helena che non avrebbe mostrato sensibilità né nei suoi confronti né in quelli di Chiara dopo l'incidente.

Secondo quanto ha raccontato D'Apice sui social, alcuni sostenitori della modella non avrebbero ancora dimenticato gli scontri che ci sono stati tra loro all'interno della casa del Grande Fratello.

Anche se sono trascorsi molti mesi dalla fine del programma, tra i fan di Prestes ci sarebbe ancora qualcuno con il "dente avvelenato" verso chi l'avrebbe criticata più volte davanti alle telecamere.