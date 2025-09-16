Una parte del fandom che sostiene l'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, ha fatto arrabbiare una cara amica del pallavolista. Gessica Notaro, infatti, si è sfogata su Instagram dopo aver ricevuto offese e minacce da alcune sostenitrici della coppia che è nata nella casa del Grande Fratello: la donna ha definito pazze e fuori controllo le fan degli Helevier che prenderebbero di mira chiunque non la pensi come loro.

Le forti dichiarazioni sui social

Stanno facendo molto discutere le parole che ha usato Gessica Notaro per andare contro le fan di Helena e Javier che l'avrebbero attaccata per il like ad un commento che non è piaciuto alla maggior parte di loro.

In alcune storie che ha postato su Instagram, infatti, la donna si è rivolta alla parte del fandom degli Helevier (così è stata ribattezzata la coppia all'interno della casa del Grande Fratello) che l'avrebbe offesa per un "mi piace" che lei non ricorda neanche di aver messo.

"Donne voi siete completamente pazze. L'amore che avete verso Javier e Helena è da pazze, quindi chiedete aiuto", ha esordito Gessica nello sfogo che ha fatto il giro del web in questi giorni.

gessica notaro: “donne siete pazze, siete completamente pazze… e anche l’amore che avete verso javier verso helena come lo state dimostrando è da pazze, chiedete aiuto”



“ci sono persone malate innamorate di javier & helena che arrivano per amore folle a fare minacce di morte” pic.twitter.com/xLcOHuv3Sh — martix 🇵🇸 (@iosonomartix) September 15, 2025

Secondo Notaro, la maggior parte delle persone che esagererebbero nel difendere Prestes e Martinez sarebbero donne, infatti ha aggiunto: "Siete malate, avete un amore folle che vi porta a fare minacce di morte".

La frecciatina alla coppia

In un'altra storia che ha postato su Instagram di recente, Gessica Notaro ha ribadito che non intende abbassare la testa di fronte ad un fandom che analizzerebbe ogni sua mossa social pur di tutelare Helena e Javier.

"Siete pazze e rompiscatole. C'è chi vi sopporta per necessità, ma io non sono obbligata a farlo perché non ho bisogno né di visibilità né di denaro", queste frasi sembrano una frecciatina neppure troppo velata agli ex concorrenti del Grande Fratello che si farebbero andare bene gli atteggiamenti sopra le righe di alcune loro fan pur di evitare che si spengano i riflettori sulla coppia.

Il parere degli utenti di X

Lo sfogo di Gessica Notaro è stato molto commentato sui social, ma non dai diretti interessati: Helena e Javier, infatti, non si sono pronunciati sulle offese che avrebbe ricevuto l'amica di lui da una parte del fandom di coppia.

"Che storia assurda", "Addirittura minacce di morte, si sta esagerando", "Tutto purché se ne parli", "Gessica ha detto la verità che tutti sanno ma fanno finta di non vedere", "Ha ragione quando dice che Javier e Helena sopportano i fan per visibilità e per denaro, altrimenti li manderebbero a quel paese", "Sono tutti molti furbi, nessuno escluso", si legge su X in questi giorni.