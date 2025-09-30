A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Giulia ha sorpreso coinquilini e telespettatori con una rivelazione sul suo passato. Alla fine della prima puntata ha raccontato ai compagni d'avventura che da bambina sarebbe stata rapita, ma non ha approfondito l'argomento convinta che se ne parlerà meglio in uno dei prossimi appuntamenti in prima serata.

La confidenza nella notte

Il 29 settembre nella casa del Grande Fratello sono entrati 12 concorrenti (13 persone, visto che Francesca e Simone gareggiano insieme), e tra questi c’è anche Giulia.

La studentessa 19enne ha debuttato nel reality con energia ed entusiasmo, ma subito dopo la puntata ha raccontato una cosa che ha sorpreso tutti.

Mentre si trovava in giardino con alcuni coinquilini, la ragazza ha detto: "I miei genitori sono della Romania, ma vivono qui da 20 anni. Sono modella, ballo, canto e da piccola sono stata rapita".

Quest'ultima affermazione ha lasciato senza parole sia i presenti che chi stava guardando da casa, ma la giovane è sembrata piuttosto serena anche quando ha aggiunto: "Uscirà la clip, lo sentirete".

Lo stupore dei telespettatori

Donatella e Simone hanno consigliato a Giulia di non dire altro su quello che le sarebbe successo da piccola, anche perché è un argomento delicato e probabilmente gli autori del Grande Fratello avranno già pensato a come trattarlo in una delle prossime puntate.

"In che senso è stata rapita da piccola?", "Li hanno chiamati per fare cambio batterie, ma è ovvio che è stato un modo per distrarli perché stavano anticipando le clip delle prossime puntate", "Giulia ha fatto uno spoiler dicendo che uscirà la clip in cui parla di quando è stata rapita", si legge su X.

L'incontro con Simone tra le mura più spiate d'Italia

Giulia è la concorrente più giovane nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, ma nonostante questo ha già vissuto molto e lei è certa che nelle prossime puntate si parlerà del suo passato e delle difficoltà che ha dovuto affrontare nonostante fosse solo una bambina.

Quando è entrata nella casa ha raccontato che studia e che lavora da tempo, e in un'occasione ha conosciuto un ragazzo che ora vive sotto il suo stesso tetto.

Quando è stata eletta Miss Reginetta d'Italia, Giulia ha incontrato Simone (il figlio di Francesca, che fa anche l'attore) e tra loro c'è stato uno scambio di battute che entrambi ricordano con piacere.

Da lunedì scorso i due sono coinquilini e avranno modo di costruire un rapporto davanti alle telecamere, magari basandosi sul feeling che hanno avuto la prima volta che si sono visti qualche anno fa.