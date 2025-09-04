Non si placano le frecciatine degli hater nei confronti di Helena Prestes. Nelle ultime ore, molti fan della concorrente del Grande Fratello hanno notato la risposta piccata che la modella ha rivolto a chi, su Instagram, l’ha accusata di essere interessata solo al guadagno e di non essere davvero innamorata di Javier Martinez. Helena, che si prepara a traslocare a Terni per amore, ha invitato chi non le crede a smettere di seguirla, soprattutto sui social.

L'attacco che non passa inosservato

In questi giorni, Helena è impegnata con il trasloco, ma ha trovato il tempo di rispondere a tono a chi continua a dubitare di lei a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello.

Il 4 settembre, si è imbattuta in un commento che non è piaciuto né a lei né ai suoi sostenitori.

"Sei una noia, eri meglio prima. Ti interessa solo guadagnare con il fandom di coppia, non hai più contenuti singoli. Andrai a Terni a fingere una relazione", ha scritto un utente sotto a un post che Helena ha caricato sul suo account Instagram.

La replica di Helena è stata tagliente e immediata: "ai, mi dispiace. Arrivederci allora".

La vicinanza dei fan sui social

La scelta di Helena di rispondere agli utenti che continuano a dubitare del suo amore per Javier è stata accolta con entusiasmo dal suo numeroso fandom.

"Io la amo", "Vince sempre", "La nostra queen", "Top", "La personalità non si compra, e lei lo dimostra ogni giorno", "La follia delle persone non ha limiti", "La gente è proprio stupida", "Brava", "Praticamente le sta indicando la porta", "Ma come si fa a pensare che va a Terni per fingere? Questi stanno male", "Applausi per Helena", "Sono passati mesi, dovrebbero smetterla di metterli in dubbio", "L'ha spenta con poche parole", "Perfetta, come sempre", si legge su X dopo che la finalista del Grande Fratello ha replicato agli hater.

La nuova vita in Umbria

Helena e Javier si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa, ma si sono fidanzati solo lo scorso febbraio dopo mesi d'amicizia.

Terminata l'avventura nel reality, hanno cominciato a viversi lontano dai riflettori e il loro rapporto si è consolidato al punto che a breve andranno a convivere in Umbria.

Helena ha deciso di lasciare Milano, dove ha vissuto negli ultimi anni, per seguire il compagno che da quest'autunno giocherà con la squadra di pallavolo di Terni.

Sta già preparando gli scatoloni e tutto quello che si porterà nella sua nuova casa, ovvero nel posto dove inizierà a costruire il suo futuro con l'uomo del quale si è innamorata davanti alle telecamere del programma di Canale 5.