Continua ad essere piuttosto controverso il rapporto tra Helena Prestes e alcuni suoi sostenitori, soprattutto con quelli che non approvano la relazione con Javier Martinez. Qualche ora fa, però, la finalista del Grande Fratello si è esposta sui social per difendere la sua relazione da chi continua a dire che non sarebbe felice: la modella ha invitato gli scettici a seguire altre persone e a non perdere tempo con una coppia con li convince.

Lo sfogo dopo l'ennesima critica

Sono passati più di sette mesi da quando Helena e Javier si sono fidanzati, ma c'è ancora chi non crede in questo amore e ci tiene a sottolinearlo con pungenti commenti social.

"Con lui non è felice, quando è a Milano posta mille cose e quando è con lui scompare. Questa è una relazione per i fan", ha scritto un'utente sotto ad un recente post Instagram di Prestes.

Quest'ultima non si è lasciata sfuggire l'occasione per rispondere a tono a tutte le persone che continuano a mostrarsi scettiche sulla sincerità della sua storia d'amore, e l'ha fatto in maniera piuttosto decisa.

"Io sono felice, mi dispiace per te che fai presunzioni inutili. Potresti seguire altre persone invece di stare qui", ha replicato la seconda classificata dell'ultima edizione del Grande Fratello.

La nuova vita a Terni

Su X, invece, Helena ci ha tenuto a rispondere ai fan che vorrebbero più contenuti di coppia, soprattutto foto e video della nuova quotidianità con Javier a Terni.

"Noi stiamo bene, ma questo è un bel cambiamento e ci vuole privacy. Le persone lavorano e devono stare in pace. La vita non è fatta con il telefonino. Siete fissate col reality e molto", ha scritto Prestes sul suo account X prima di partire per New York per lavoro.

❤️❤️❤️ ricordate che le persone lavorano vivono devono sistemare la casa e devono anche stare in pace. La vita non è fatta di telefonino. Capisco che siete molto fissate al grande fratello, ma questa è la vita reale e c’è tanto da fare credetemi…. — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) September 9, 2025

Nelle ultime ore, infatti, la modella è volata negli Stati Uniti per impegni professionali ancora top secret, ma presto tornerà in Umbria dove c'è il suo nuovo "nido d'amore".

La vicinanza dei fan

Anche se è molto affezionata ai fan, Helena non si tira indietro quando deve rimproverare chi pretende che lei e Javier siano costantemente online per aggiornarli su tutto.

"Fregatene e non giustificarti", "Brava", "Vivetevi la vostra vita", "Non c'è bisogno di spiegazioni, non darle", "Fate bene a vivervi lontano dal cellulare", "Non sbagli mai, solo applausi per te", "Proteggetevi", "Purtroppo nel tuo fandom ci sono persone che vivono 24 ore 24 sul telefonino perché non hanno niente da fare, non possono capire", "La gente non conosce il rispetto", "Continua ad asfaltarli tutti", "Fai sempre e solo quello ti va di fare", "Lasciale parlare, voi continuate ad essere felici", si legge sotto al messaggio che l'ex concorrente del Grande Fratello ha postato su X pochi giorni fa.