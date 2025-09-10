Helena Prestes e Javier Martinez hanno iniziato una convivenza a Terni, ma tra i loro fan c'è chi si sta lamentando dei pochi contenuti che entrambi stanno postando sui social in questo periodo. La finalista del Grande Fratello, dunque, ha preso la parola su X per ribadire quanto sia importante la privacy in un momento di cambiamento come quello che stanno vivendo lei e il fidanzato da alcuni giorni.

Le critiche dei fan più esigenti

Tra i fan di quelli che nella casa del Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier, c'è chi vorrebbe vedere più foto e video della coppia, soprattutto adesso che stanno intraprendendo un nuovo percorso insieme.

Da alcune storie che Helena ha postato su Instagram, infatti, si è saputo che lei e Javier si sono già trasferiti a Terni e che hanno iniziato una convivenza.

"Terni, home", ha scritto la modella accanto ad uno scatto del tramonto e di una piscina che dovrebbe essere nella sua nuova casa.

Sui social, però, c'è chi si sta lamentando con Prestes perché starebbe condividendo poco delle sue ultime giornate, soprattutto da quando ha raggiunto il compagno in Umbria.

La replica della 35enne, però, è stata sia pungente che estremamente sincera.

Lo sfogo di Helena su X

Pressata dalle richieste di chi vorrebbe più contenuti di coppia, Helena ha deciso di spiegare perché lei e Javier si stanno facendo vedere poco insieme sui social.

"Per chi vuole sapere se sto bene o se stiamo bene, sì sono felice. Questo è un bel cambiamento per noi, ci vuole privacy. Ho tantissime novità, grazie mille", ha scritto la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello sul suo account X.

Per chi vuole sapere se sto bene, ho se stiamo bene stiamo bene….sono felice, è un bello cambiamento per noi, e ci volle anche privacy sono felice e ho tantissime novità 🙏 grazie mille — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) September 9, 2025

Anche se in maniera educata, Prestes ha ricordato ai suoi fan che non è obbligata a pubblicare foto o video con il fidanzato solo per farli contenti, soprattutto non in un momento in cui le vite di entrambi sono in una fase di forte cambiamento.

Il parere degli utenti social

Sul web c'è chi si è schierato dalla parte della coppia del Grande Fratello e quindi contro quei fan che pretendono foto e video ogni giorno.

"Più dai e più vogliono, li hai abituati troppo bene", "Non dovresti dare tutte queste spiegazioni", "Godetevi la privacy e la vostra nuova vita insieme", "Questo è un momento speciale, non pensate a nessuno", "Proteggete il vostro amore, la privacy è importante", "La vita è fuori dai social", "Ma perché continui ad accontentarli mettendo foto con Javier?", "Fai quello che ti pare, non assecondare i fan", "Non devi nulla a nessuno", "Purtroppo esistono gli ossessionati, ma i fan sani non avevano bisogno di giustificazioni", si legge su X da quando Helena ha deciso di rassicurare tutti i sostenitori scrivendo che è felice di essersi trasferita a Terni.