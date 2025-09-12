Non accenna a placarsi la botta e risposta a distanza tra Helena Prestes e alcuni suoi hater, in particolare un gruppo di utenti che la finalista del Grande Fratello ha definito "bimbe" in un messaggio che ha postato su X poche ore fa. Stanca delle critiche che riceverebbe da mesi, la modella ha chiesto di non essere più nominata da persone che non la apprezzano e delle quali a lei non importa nulla.

Il messaggio che non passa inosservato

Sono diventati quasi all'ordine del giorno gli sfoghi sociali di Helena, in particolare quelli in cui se la prende con chi continua a criticarla per le scelte che ha fatto durante il Grande Fratello e anche successivamente.

Mentre si trovava a New York per lavoro, la 35enne ha deciso di scrivere un messaggio piuttosto duro su X, una serie di riflessioni in inglese che ha rivolto agli utenti che non farebbero altro che giudicare tutto quello che la riguarda.

"Non associate il mio nome al vostro, perché lo fate? Non me ne frega niente. Devo ricordarvi che dovreste concentrarvi su di voi e non su di me, stupide bimbe. Uffa, devo insegnarvi proprio tutto", si legge sul profilo X di Prestes.

La reazione dei fan sul web

Lo sfogo di Helena non è passato inosservato, anzi ha dato il via ad una serie di riflessioni da parte delle persone che la supportano da quando l'hanno vista nella casa del Grande Fratello.

"La giornata è partita movimentata", "Giustamente lei è piena degli hater che ogni giorno hanno da ridire", "Ci vuole pazienza", "Dicono di odiarti, ma in realtà non sopportano la tua indifferenza", "Lasciale cuocere nel loro brodo ", "Si rendono ridicole da sole, non c'è bisogno di aggiungere altro", "Sei una regina , per questo ti invidiano", "Non dare peso alle loro parole, hai trovato l'amore e il lavoro ed è questo che conta", "La loro vita è triste, per questo ti mettono in mezzo", "Da mesi legge solo cattiverie e si è stufata , fa bene", "Sei mitica", si legge sotto al messaggio che Prestes ha postato su X non molto tempo fa.

la giornata è partita movimentata pic.twitter.com/FC19zvhYyr — camila (@etherealhele) September 12, 2025

Amore a gonfie vele con Javier

La maggior parte delle critiche che Helena sembra non tollerare, sono quelle che le arrivano da chi non crede nella sua storia d'amore con Javier.

Anche se sono passati sette mesi dall'inizio della relazione tra quelli che nella casa del Grande Fratello erano chiamati gli Helevier, c'è ancora chi dubita del sentimento di entrambi e lo fa presente con messaggi piuttosto pungenti.

"Noi stiamo bene, io sono felice. Ci vuole un po' di privacy, perché questo è un bel cambiamento", ha scritto Prestes sui social per rispondere a chi le ha chiesto come mai non pubblica molti contenuti di coppia da quando si è trasferita a Terni con il fidanzato.