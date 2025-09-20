Dovrebbero terminare in questi giorni le riprese del reality che ha nel cast anche Helena Prestes, una delle protagoniste assolute dell'ultima edizione del Grande Fratello. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni sul web, la modella starebbe sentendo la mancanza di Javier Martinez e avrebbe confidato ai colleghi che non vede l'ora di riabbracciarlo dopo quasi una settimana di lontananza per impegni di lavoro.

Si avvicina la 'reunion' degli Helevier

Sarebbero agli sgoccioli le registrazioni di The fifty, il nuovo reality di Amazon che il pubblico potrà vedere su Prime Video in primavera.

Le riprese dovrebbero essere cominciate all'inizio di questa settimana, quindi non dovrebbe mancare moltissimo alla fine delle sfide alle quali hanno partecipato ben cinquanta personaggi famosi.

Nel cast di questo nuovo programma ci sono sia Helena che Shaila, tra le "star" dell'ultima edizione del Grande Fratello ed ex "nemiche" all'interno della casa.

Stando alle indiscrezioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni sul web, Prestes e Gatta sarebbero andate d'accordo in questa nuova avventura, tant'è che si sarebbero scambiate confidenze e pensieri sulle loro vite sentimentali.

La modella, in particolare, avrebbe ammesso di sentire la mancanza del fidanzato e che starebbe contando le ore che mancano alla loro "reunion".

Javier nostalgico sui social

"Tra una sfida e l'altra, Helena ha confidato che non vede l'ora di tornare da Javier perché le manca tantissimo. Il loro è un amore che sopravvivrà alla distanza", ha raccontato Lorenzo Pugnaloni in questi giorni.

Insomma, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier sarebbero lontani solo per motivi di lavoro, ma presto si riabbracceranno e riprenderanno la convivenza nella loro nuova casa di Terni.

Nell'attesa di rivedere la fidanzata dopo circa una settimana, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello sta visualizzando e mettendo "mi piace" ad alcuni dei tanti contenuti che i sostenitori della coppia stanno postando su Instagram: Martinez, dunque, sembra essere un po' nostalgico, ma a breve si ricongiungerà con la sua dolce metà.

Il ritorno in campo dopo più di un anno

Nei giorni in cui Helena è stata impegnata con le registrazioni di The fifty, Javier è tornato in campo per un'amichevole di preparazione in vista dell'imminente inizio della stagione di pallavolo.

A distanza di più di un anno dall'ultima volta, Martinez ha rindossato i panni del giocatore e si è messo al servizio della sua nuova squadra.

L'avventura al Grande Fratello, dunque, per il ragazzo è stata solo una parentesi perché d'ora in poi dedicherà tutto il suo tempo allo sport.