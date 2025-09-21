Non dovrebbe mancare molto tempo alla fine delle registrazioni di The fifty, il nuovo reality di Amazon che andrà in onda in primavera. Nel cast di questo format ci sono due storiche "rivali" del Grande Fratello, che però in quest'occasione starebbero andando d'accordo. Lorenzo Pugnaloni, inoltre, ha anticipato che le Helena Prestes e Shaila Gatta sarebbero ancora in gara e una delle due potrebbe vincere il montepremi finale dopo aver superato numerose sfide a eliminazione.

Le novità sulla partecipazione al programma

Sono cominciate circa una settimana fa le riprese di un nuovo reality che ha nel cast cinquanta personaggi famosi, tra cui due "star" dell'ultimo Grande Fratello.

Il 21 settembre Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche aggiornamento su come starebbe andando il percorso di Helena e di Shaila a The fifty, anche perché mancherebbe davvero poco alla fine delle registrazioni.

"Sono ancora in gioco o sono già uscite? Fino alla puntata di ieri sera, e alle eliminazioni che solitamente avvengono verso mezzanotte, entrambe risultano ancora in gara. La corsa alla vittoria si fa sempre più serrata, ma solo uno vincerà il montepremi finale", ha svelato l'esperto di gossip su come starebbe andando l'avventura di Prestes e di Gatta nel programma che sarà trasmesso su Prime Video la prossima primavera.

Il tifo dei fan per Helena

L'indiscrezione sul bel percorso che Helena starebbe facendo in questo nuovo reality, ha reso felici le persone che si sono affezionate a lei guardandola al Grande Fratello.

"Helena è ancora in gara, forza", "Era sicura che sarebbe arrivata fino alla fine, lei non molla mai", "Se è davvero ancora in ballo, può vincere", "Spero che sia vero, mi piacerebbe tanto vederla vincere", "Era ovvio che le tenessero dentro fino alla fine, almeno si assicurano pubblico dagli Shailenzo e dagli Helevier", "Solo in primavera sapremo come è andata, è inutile pensarci ora", si legge su X in queste ore.

La lontananza da Javier

Di recente Lorenzo Pugnaloni ha svelato anche che Helena avrebbe parlato molto di Javier durante le riprese di The fifty, anzi si sarebbe lasciata andare alle confidenze anche con l'ex rivale Shaila.

La seconda classificata dell'ultima edizione del Grande Fratello, infatti, avrebbe sentito molto la mancanza del fidanzato e starebbe contando le ore che mancano al momento in cui potrà riabbracciarlo.

Stando a quello che si vocifera sul web, Prestes e Martinez non si vedrebbero da una settimana, ma dovrebbero ricongiungersi non appena lei porterà a termine l'avventura nel reality al quale ha scelto di partecipare per provare a vincere un montepremi ancora top secret.