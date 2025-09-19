In questi giorni sono in corso le registrazioni di un nuovo reality che andrà in onda la prossima primavera su Prima Video. Stando alle anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni, tramite i suoi account social, Helena Prestes e Shaila Gatta starebbero meravigliando tutti, andando d'accordo a distanza di diversi mesi dai tanti scontri che hanno avuto all'interno della casa del Grande Fratello.

Le novità dal set di The fifty

Da giorni sul web si parla della partecipazione di Helena e Shaila a un nuovo reality, e anche Lorenzo Pugnaloni ha confermato che le due ex rivali del Grande Fratello sono nel cast del format targato Amazon Prime che i fan potranno vedere a partire dalla primavera del 2026.

Salvo cambiamenti, il programma si intitolerà The fifty e proporrà sfide a eliminazione tra cinquanta concorrenti, tutti personaggi più o meno noti.

Prestes e Gatta hanno accettato di mettersi in gioco nella stessa trasmissione a distanza di un anno dall'inizio della loro avventura tra le mura più spiate d'Italia, e lo starebbero facendo in modo sorprendente.

"Sì, ci sono entrambe nel nuovo reality Amazon Prime. Però posso dirvi che non è come pensate. Insieme vanno d'accordo", ha svelato l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram il 18 settembre.

Prossimamente Helena e Shaila insieme per Napoli💜 pic.twitter.com/fbYtSfUACv — H.✨ (@is16__) September 18, 2025

Il parere dei fan di entrambe

L'indiscrezione sul modo pacifico con il quale Helena e Shaila starebbero affrontando questa nuova sfida professionale, ha sorpreso in positivo la maggior parte dei loro fan.

"Prossimamente le vedremo insieme a Napoli", "Potrebbero diventare amiche", "Hanno sempre detto che se non ci fossero stati Lorenzo e Javier, sarebbero andate d'accordo", "Da un reality all'altro, ma almeno stavolta sono in pace", si legge su X da quando Pugnaloni ha svelato che le due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello non starebbero litigando più come facevano quando convivevano nella stessa casa.

La critica di Alessandro Rosica a Helena

Tra coloro che hanno commentato la presenza di Helena e di Shaila nel cast del nuovo reality di Amazon Prime, c'è anche Alessandro Rosica.

Secondo l'esperto di gossip, la modella di origini brasiliane avrebbe sbagliato ad accettare di partecipare a questo programma di cui si sa poco per ora: "Helena non c'entra nulla lì, non capisco.

L'hanno consigliata malissimo stavolta. La ex di Raul, Martina, ha declinato subito l'invito perché non c'erano le condizioni".

"Per me è un passo indietro per entrambe fare un reality con personaggi finiti nel dimenticatoio, avrebbero meritato di più. Strano che abbiano accettato un rimborso spese e una settimana a fare giochi di ruolo", ha concluso l'uomo sui social.