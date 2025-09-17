Sono passati alcuni mesi dal loro ultimo incontro nella casa del Grande Fratello, ma in questi giorni Helena Prestes e Shaila Gatta si sono riviste. Stando a quello che ha raccontato Deianira Marzano su Instagram, le due ragazze sarebbero nel cast di un nuovo reality che andrà in onda in primavera su Prime Video. I concorrenti di The Social Hero sono stati scelti per i loro trascorsi difficili (come quelli tra Francesco Chiofalo e l'ex fidanzata Drusilla Gucci), quindi è probabile che le ex del GF siano state prese anche per la loro storica rivalità tra le mura più spiate d'Italia.

L'indiscrezione che impazza sul web

Helena e Shaila sono state tra le protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello, due concorrenti dalla forte personalità che sono state al centro delle dinamiche più interessati per mesi.

Le modelle non sono mai riuscite a instaurare un rapporto d'amicizia tra le mura più spiate d'Italia, e forse questo è uno dei motivi per i quali sarebbero state scelte per partecipare ad un nuovo programma televisivo.

Il 17 settembre, infatti, Deianira Marzano ha attirato l'attenzione degli utenti social scrivendo: "Nel reality di Amazon ci sono anche Helena e Shaila, fonte certa al 99,9%".

L'esperta di gossip, dunque, dà per quasi ufficiale la presenza di Prestes e di Gatta nel cast di The Social Hero, un format tutto nuovo che andrà in onda su Prime Video nella primavera del 2026.

Il parere dei fan di entrambe

Il reality di cui si sta parlando si starebbe registrando proprio in questi giorni (si dice che le riprese dovrebbero durare fino al 22 settembre), e sia Helena che Shaila sono sparite dai social.

"Per me è palese che è così", "Spero che non duri troppo", "Vediamo quando torneranno attive", "Quindi quelle due stanno facendo un programma insieme, bene ma non benissimo", "Shaila ha fatto bene ad accettare, è lavoro", "Io non credo che Shaila si è presentata al provino con Helena, forse le hanno scelte dopo", si legge su X da quando si è saputo che le due "regine" dell'ultimo Grande Fratello si sarebbero ritrovate nel cast dello stesso programma per la seconda volta in meno di un anno.

Gli altri partecipanti

Fanpage ha pubblicato l'elenco degli altri personaggi famosi che in primavera saranno protagonisti della prima edizione di The Social Hero.

Oltre alle due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, nel cast del nuovo reality di Prime Video ci sarebbero: gli ex fidanzati Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, le ex rivali in amore Maika Randazzo e Alessia Pascarella, l'ex coppia formata da Tony Renda e Jenny Guardiano, il parrucchiere Federico Fashion Style, la showgirl Antonella Mosetti, Mila Suarez e Francesco Nozzolino.