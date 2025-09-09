Sono passati diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, ma sui social c'è ancora chi ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Su X, in particolare, alcuni fan di Zeudi Di Palma ci hanno tenuto a sottolineare che la loro beniamina sta per superare Helena Prestes come numero di persone che le seguono su TikTok. Se tra le due ex amiche c'è totale indifferenza da quando si è concluso il reality, i loro fandom continuano a punzecchiarsi a distanza.

Lo scambio di frecciatine sul web

Nella casa del Grande Fratello è successo di tutto tra Helena e Zeudi: in pochi mesi, infatti, le due sono passate dall'avere un legame molto profondo al litigare quasi tutti i giorni.

Conclusa l'esperienza tra le mura più spiate d'Italia, le modelle hanno intrapreso strade diverse e fino ad ora non hanno avuto ripensamenti sul loro rapporto.

Prestes e Di Palma sono anche le ex concorrenti con i fandom più numerosi, gli stessi che in queste ore hanno battibeccato a distanza sulla popolarità che le loro beniamine hanno sui social da quando è finito il programma.

"Zeudi è pronta al sorpasso nonostante mesi di insulti, l'autenticità e il buon cuore pagano sempre. Tenetevi le settantenni e la vostra chiusura mentale", si legge accanto agli screenshot del numero di follower che Zeudi e Helena hanno su TikTok in questo periodo.

Zezé è pronta al sorpasso nonostante mesi di insulti, l’autenticità e buon cuore alla fine paga sempre

tenetevi le settantenni, quel fandom si addice all vostra chiusura mentale 😍#helevier @Javi7Martinez7 @helenaprestes pic.twitter.com/TgZ5hLsrvq — *Rius* (@oblivious0110) September 9, 2025

Tra i sostenitori dell'ex Miss Italia, infatti, c'è chi ha voluto sottolineare che presto lei sarà la più seguita anche se non ha un fandom di coppia a suo favore.

Botta e risposta al veleno su X

Le sostenitrici di Helena non sono rimaste in silenzio di fronte alla frecciatina del fandom di Zeudi, quindi sui social si è scatenato un vivace botta e risposta che ha ricordato quelli che c'erano ai tempi in cui le due erano ancora concorrenti del Grande Fratello.

"Zeudi ha tutti quei follower ma non se la fila neanche un brand", "Praticamente Zeudi campa con le live su TikTok e con i soldi per i tatuaggi", "Le dirette sono gratis e poi dovreste pensare al fatto che Helena e Javier usano la coppia per fare soldi", "La carriera di Zeudi consiste nel fare live dove scarta i regali dei fan o cucina", "Zeudi è anche una fotomodella e una tatuatrice", "Helena sta facendo una campagna dietro l'altra, e Zeudi?", "Ma quando la smetterete?", si legge su X in queste ore.

Il gruppo delle Zelena

Quando il legame tra Helena e Zeudi era ancora idilliaco, sul web è nato un fandom che per mesi ha sperato che tra le due potesse esserci qualcosa in più di un'amicizia.

Nel momento in cui la modella di origini brasiliane si è fidanzata con Javier, la maggior parte delle Zelena le hanno voltato le spalle e si sono schierate dalla parte di Di Palma.

Sulla casa del Grande Fratello sono volati molti aerei con messaggi da parte di questo gruppo così numeroso, e non sempre Prestes ha reagito bene alle frecciatine che le mandavano le sue ex sostenitrici.