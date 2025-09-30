Il 29 settembre è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, ma tra alcuni spettatori c'è ancora nostalgia per il cast dell'anno scorso. Come ha sottolineato Helena Prestes in un tweet, tante persone le hanno scritto per ricordare la sua esperienza all'interno della casa, secondo loro unica e quindi irripetibile. La modella, però, ha anche voluto fare l'in bocca al lupo ai nuovi inquilini e ha augurato loro solo belle cose.

Le parole scritte sui social

Lunedì scorso il Grande Fratello ha voltato pagina e anche parte del pubblico l'ha fatto iniziando a conoscere i nuovi abitanti della casa.

Tra i fan del reality, però, c'è chi non è ancora riuscito a dimenticare Shaila, Lorenzo, Helena, Javier e tutti gli altri protagonisti della passata stagione, e l'hanno sottolineato con commenti e riflessioni sui social.

Il giorno successivo alla prima puntata della nuova edizione, Prestes ha scelto di condividere con i suoi follower di X il seguente pensiero: "Quanti messaggi belli sul mio GF. Sono grata. Ottima avventura per i nuovi".

Quante mesaggi belli su il mio GF . Sono grata 🥹💞 Ottima avventura per i nuovi #GrandeFratello — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) September 30, 2025

La modella, dunque, ci ha tenuto a ringraziare le persone che le hanno scritto per ricordare la sua esperienza tra le mura più spiate d'Italia, e poi ha fatto l'in bocca al lupo ai concorrenti che hanno iniziato a giocare poche ore fa.

Il supporto dei fan per Helena

L'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato Helena, è rimasta nel cuore di tantissime persone, le stesse che in queste ore le hanno scritto per ricordare le emozioni che ha vissuto e che ha regalato quando era all'interno della casa.

"Un GF come il tuo non ci sarà mai più", "Nessuna come te", "Il vero GF eravate tu e Javier, il resto è noia", "Ieri vi cercavo ovunque, mancate", "Fa strano vedere altra gente nella vostra casa", "Ci manchi", "Rimarrai la nostra queen", "Difficile dimenticarti", "Ogni angolo di quella casa ricorda te", "Sei stata la protagonista assoluta della scorsa edizione", "C'è un nuovo GF, ma noi siamo fermi a te e a Javier", "La miglior concorrente di sempre", si legge sotto al messaggio che Prestes ha postato su X dopo l'inizio della nuova stagione del reality.

Le nozze di Luca Calvani

In questi giorni si è parlato di Helena anche per la sua presenza alle nozze di Luca Calvani, anche lui protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello.

L'attore ha sposato il compagno Alessandro in Toscana davanti ad un gruppo ristretto di persone, tra le quali c'erano anche Amanda, Stefania, Javier e Helena.

Degli altri ex coinquilini di Calvani, dunque, non c'era traccia né al suo matrimonio né alla festa che ha organizzato la sera prima per condividere emozioni e sensazioni con chi gli è più caro.