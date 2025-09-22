Salvi cambi di programma, la finale di The fifty si registrerà il 22 settembre: dopo circa una settimana, i cinquanta concorrenti del nuovo reality di Amazon Prime torneranno alla loro vita. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni in queste ore, svelano che tre ex del Grande Fratello sarebbero in corsa per la conquista del montepremi (50mila euro che dovrebbero essere "regalati" ad un fan di chi vincerà): Helena Prestes, Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi sarebbero approdati in finale.

Il nuovo reality ha i suoi finalisti

Da giorni sul web si sta parlando con insistenza di un nuovo reality che il pubblico potrà vedere la prossima primavera su Prime Video.

The fifty (questo è il titolo provvisorio del format) si è registrato nell'ultima settimana, e pian piano sono trapelati i nomi di alcuni dei cinquanta personaggi famosi che erano nel cast.

Sfida dopo sfida si sarebbe arrivati a decretare i finalisti della prima edizione di questo nuovo programma, e tra loro ci sarebbero ben tre ex concorrenti del Grande Fratello: Helena, Shaila ed Edoardo Tavassi sarebbero ancora in corsa per la vittoria.

Il montepremi finale, però, non dovrebbe andare a chi vincerà: stando a quello che si legge sul web, il partecipante che riuscirà a battere tutti gli avversari, sceglierà un suo fan a cui consegnare 50mila euro.

Il supporto per Helena sui social

Secondo le anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore, Helena sarebbe approdata alla finale di The fifty e si starebbe giocando la vittoria con Shaila, Tavassi e pochi altri concorrenti.

"Amore spacca tutto", "Che vinca il migliore, in questo caso la migliore", "Se va in onda in primavera, non dovrebbe trapelare il nome del vincitore", "Forza Helena", "Siamo tutti con te", "Buona fortuna", "Vai Helena, vinci anche per noi", "Helena si meriterebbe quei soldi", "Non sapremo chi vincerà", "Il vincitore non lo diranno altrimenti non avrebbe senso trasmettere il reality in primavera, sarebbe come guardare un film conoscendo il finale", si legge su X in queste ore.

Continua la rivalità con Shaila

Helena e Shaila si sono ritrovate nel cast di The fifty a distanza di un anno dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello.

A differenza di quello che è successo tra le mura più spiate d'Italia, si dice che in quest'occasione Prestes e Gatta avrebbero trovato un punto d'incontro e si sarebbero scambiate anche qualche confidenza.

Per mesi le ragazze si sono scontrate davanti alle telecamere, ma una volta finita l'esperienza al GF hanno deciso di accantonare i rancori del passato e affrontare questa nuova avventura in modo pacifico e professionale.