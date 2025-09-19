Il 19 settembre 2024 le porte della casa del Grande Fratello si sono aperte per accogliere una delle concorrenti più amate e discusse dell'ultima edizione, Helena Prestes. Per festeggiare quest'importante anniversario, i tantissimi fan della modella hanno creato un hashtag e lo stanno usando per condividere foto e ricordi dei primi momenti che la loro beniamina ha vissuto tra le mura più spiate d'Italia, compreso il primo scambio di battute con Javier Martinez.

Giornata importante per il fandom di Helena

Sono passati esattamente 365 giorni dall'inizio dell'avventura di Helena al Grande Fratello, un viaggio che è durato circa sei mesi e che ha appassionato migliaia di spettatori.

Oggi, a distanza di un anno, i fan della 35enne hanno voluto renderle omaggio condividendo ricordi di una serata che ha cambiato la vita di molti.

Il 19 settembre 2024, infatti, Prestes ha debuttato nel reality e ha visto per la prima volta quello che poi sarebbe diventato il suo fidanzato, Javier.

Sono tantissime le persone che in queste ore stanno usando l'hashtag "GFHelenaUnAnno" per ribadire quanto la modella sarebbe stata fondamentale per il programma che tra una decina di giorni tornerà in onda con una nuova edizione condotta da Simona Ventura.

I dolci messaggi sui social

Questo venerdì su X si possono trovare i messaggi che centinaia di fan di Helena hanno scritto per ricordare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, un momento indimenticabile sia per lei che per loro.

"Lei è la donna che ha cambiato le regole, la vita di Javier e anche la mia", "Signore e signori, lei è stata la concorrente", "Ci ha dato tutto", "Un anno fa entrava nella casa la più rilevante", "Sei stata la concorrente, hai cambiato la storia del programma", "Io ho iniziato ad amarla da quel giorno", "Resta la più iconica anche a distanza di un anno", "Personaggio pazzesco e persona meravigliosa", "Quel giorno ci ha conquistato", "Bella, intelligente, forte e ironica, una donna meravigliosa", "Non ci sarà più nessuno come la nostra regina", si legge sui social il 19 settembre.

L'impegno in un nuovo reality

Molto probabilmente Helena non pubblicherà nulla sui social per ricordare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, è il motivo è perché in questi giorni è impegnata con le riprese di un nuovo programma.

Come si legge sul web, Prestes è nel cast di un reality insieme a Shaila e ad altri personaggi conosciuti (Eva Grimaldi, Antonella Elia e Francesca Cipriani per citarne alcuni) che si starebbero sfidando per conquistare un montepremi.

Il titolo del format è The Fifty e si dice che dovrebbe andare in onda la prossima primavera su Prime Video.