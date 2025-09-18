A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, sui social è stato lanciato un sondaggio sugli ex concorrenti rimasti maggiormente nel cuore dei fan. A trionfare è stato Lorenzo Spolverato, che ha superato tutti con un netto distacco, seguito da Zeudi Di Palma al secondo posto. Medaglia di bronzo per Giulia Salemi, mentre al quarto piazzamento si è classificata un’altra protagonista dell’ultima stagione: Helena Prestes.

L'edizione 2024/25 sbaraglia la concorrenza

Nei giorni in cui stanno trapelando i nomi dei futuri inquilini della casa del Grande Fratello, su X è stato indetto un sondaggio sui migliori concorrenti del passato, sia delle edizioni "classiche" che di quelle Vip.

Dopo circa 24 ore, le votazioni online sono state chiuse e sono stati pubblicati i risultati delle preferenze di migliaia di utenti che hanno partecipato.

La classifica vede al primo posto Lorenzo Spolverato, forse il protagonista più discusso e controverso della passata stagione del reality: è primo con oltre 31.000 voti.

Medaglia d'argento per Zeudi Di Palma (poco più di 23.000 voti), sostenuta da un fandom molto numeroso e internazionale, e bronzo per Giulia Salemi (19.000 voti circa).

La top ten delle preferenze degli utenti di X

Ai piedi del podio, ma con una differenza di voti abbastanza importante, c'è Helena Prestes.

La concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello è quarta con circa 3.600 preferenze.

Quinto piazzamento per Daniele Dal Moro (3.400 voti circa), sesto per Shaila Gatta (3.100 voti) e settimo per Oriana Marzoli (2.300 voti circa).

All'ottava posizione c'è Javier Martinez (1.329 voti) e alla nona Antonella Fiordelisi (poco più di 1.300 preferenze).

Chiude la top ten Samira Lui con circa 800 voti.

Il parere dei telespettatori

Secondo questi risultati, Lorenzo ha sbaragliato la concorrenza e ha battuto anche un'ex coinquilina che ha dalla sua parte un fandom molto numeroso: Zeudi.

"Noi fan di Lorenzo siamo una potenza", "Che ridere", "Non ci sarà più nessuno come lui", "Il protagonista indiscusso", "Sono orgogliosa di averlo scelto dal primo giorno", "Un re", "Lui se lo merita", "Io concordo con questa classifica", "Lui rimarrà sempre il concorrente, non ne faranno più così", "Il vero vincitore", "Ha retto il programma, è giusto così", "Lui è stato il Grande Fratello, non poteva andare diversamente", "Regna ancora dopo sei mesi, provate a non dire il miglior concorrente", si legge su X da quando è stata pubblicata la classifica di questo particolare sondaggio.