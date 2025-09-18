Il cast della nuova edizione del Grande Fratello sta prendendo forma. In questi giorni, in televisione e sui social, vanno in onda i promo in cui Simona Ventura presenta le storie dei futuri inquilini della casa. Al momento è certo che parteciperanno al reality l’ex pugile Matteo, la tatuatrice Anita, il modello Jonas e Omer, un ragazzo che ha scelto l’Italia per provare a cambiare la propria vita.

I nomi dei primi concorrenti ufficiali

Dovrebbero essere tra i 15 e i 20 i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, ma per ora ne sono stati ufficializzati quattro.

Tramite video pubblicati sui canali social del reality, i fan stanno scoprendo i volti e le storie dei futuri inquilini della casa più spiata d'Italia.

Lunedì 29 settembre varcheranno la soglia della porta rossa l'ex pugile Matteo Azzali (seguito da più di 62.000 persone su TikTok), Anita (tatuatrice di Milano, che tra i suoi clienti vanta anche la mamma di Fedez), Jonas (nome d'arte di Matteo Pepe, modello) e Omer.

Nel presentare quest'ultimo, Simona Ventura ha parlato di un passato difficile, di un viaggio in Italia per cercare fortuna e fuggire dalla guerra.

Omer ha una storia incredibile e non ha mai smesso di lottare. Ora è pronto a dimostrarlo anche nella Casa di #GrandeFratello 💫 pic.twitter.com/GREhyXDabV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2025

Anita conquista gli utenti di X

Per il momento, la concorrente che sembra aver colpito di più i fan è Anita.

Sui social ci sono già tanti commenti a favore della ragazza, della sua bellezza e del percorso che potrebbe fare al Grande Fratello.

"Io sono già a capo del suo fandom", "Giù le mani da Anita", "Spero che il carattere sia all'altezza della sua bellezza", "Mettiamoci in fila", "Molto dipenderà dal carattere che mostrerà nella casa", "Sono pronte a fare pazzie per lei", si legge su X.

La polemica sul numero dei follower dei concorrenti

Da quando è trapelata l'identità dei primi concorrenti del Grande Fratello, c'è più di qualcuno che ha storto il naso vedendo quanti follower hanno sui social.

Matteo, per esempio, ha più di 62.000 fan su TikTok, mentre la tatuatrice Anita è seguita da oltre 55.000 persone sulla stessa piattaforma.

Insomma, alcuni dei futuri inquilini della casa non sembrerebbero perfetti sconosciuti, eppure i curiosi ricordano che Simona Ventura ha dichiarato più volte che nel cast di quest'edizione non ci sarebbero stati né influencer né tiktoker.

La conduttrice ha assicurato che tutti i concorrenti sono stati scelti per le loro storie personali, per quello che hanno da dire e per il carattere che hanno mostrato ai casting svolti quest'estate.

L'esordio è fissato per lunedì 29 settembre, ma prima di quel giorno saranno ufficializzati altri protagonisti del programma di Canale 5.