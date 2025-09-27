Sono passati molti mesi dalla fine del Grande Fratello 2024/2025, ma l'astio tra i fan di alcuni concorrenti non sembra placato. In questi giorni, infatti, i sostenitori di Lorenzo Spolverato e quelli di Javier Martinez hanno litigato sui social per stabilire chi dei due sarebbe il miglior testimonial di un brand di abbigliamento intimo per l'avventura che hanno posato dopo l'interno della casa.

Gli scatti che 'accendono' i fandom

Di recente è emerso che Lorenzo e Javier sono stati scelti come testimonial dello stesso brand: sui social, infatti, si possono trovare le foto che i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno scattato per pubblicizzare pigiami e altro abbigliamento intimo maschile.

Molti utenti hanno messo a confronto le immagini di Spolverato e Martinez in versione modelli, e questo ha dato il via ad un'accesa discussione tra i fandom dei ragazzi

Chi supporta Lorenzo è convinto che sarebbe molto più credibile del pallavolista in questa veste, mentre i sostenitori del compagno di Helena la pensano diversamente e ci hanno tenuto a sottolinearlo con pungenti messaggi social.

Il paragone che scatena gli utenti di X

Tra i fan di Lorenzo e di Javier è nato un vero e proprio botta e risposta a distanza, una lite per stabilire chi sarebbe il miglior testimonial tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.

"Non c'è nemmeno da paragonarli, Lorenzo è il più bello ", "Javier è venuto male in quella foto, ma è un bel ragazzo", "Di viso è meglio Lorenzo, fisicamente no", "Che ridere", "Scegliete le foto giuste se volete fare i confronti", "Javier è in intimo e l'altro in pigiama, chissà perché", "Sono gusti", "Soffrite troppo Javier, altrimenti non lo considerereste", "Gioite per Lorenzo e basta", "Punti di vista", "Il GF è finito da mesi, mollate Javier", "Javier è mille spanne sopra" , "Lorenzo è uno qualsiasi, Javier ha fascino", "Non c'è paragone", si legge su X in questi giorni.

Il ritorno a casa di Helena

Di recente si è parlato molto di Javier anche per il periodo in cui è stato lontano da Helena per lavoro: la scorsa settimana infatti, la finalista dell'ultimo Grande Fratello ha registrato le puntate di un reality che sarà trasmesso su Prime Video la prossima primavera.

Dopo circa dieci giorni, Prestes è tornata a Terni in tempo per assistere alla partita amichevole che il compagno ha giocato: i fan hanno visto e fotografato la modella sugli spalti del palazzetto della città dove si è trasferita all'inizio di settembre per stare il più vicino possibile al fidanzato.

I presenti hanno anche immortalato un bacio che gli Helevier si sono scambiati al termine dell'incontro di pallavolo.