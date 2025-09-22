In queste ore, nel fandom di Javier Martinez, c'è parecchio risentimento nei confronti del manager Mauro per una risposta che ha dato su TikTok a chi gli ha chiesto delucidazioni sulla nuova auto del suo "assistito". L'uomo ha svelato che il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello non avrebbe acquistato la macchina da solo, quindi ha lasciato intendere che qualcuno (non si sa se lui, i fan o altre persone) avrebbero contribuito a questa importante spesa.

Le parole che non piacciono ai fan

Qualche giorno fa, Javier ha scelto di mostrare ai fan la sua nuova auto e ha detto che ne era molto fiero perché era la prima che ha acquistato da quando è in Italia.

L'altra sera, però, sui social ha cominciato a circolare uno screenshot che potrebbe aver messo in difficoltà il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Ad un'utente che, su TikTok, ha ringraziato anche Mauro (manager di Martinez, presente nel video in cui lui ha parlato della sua nuova macchina) per aver aiutato il suo cliente a raggiungere quest'importante traguardo, una ragazza ha risposto: "Grazie per cosa a Mauro? La macchina Javier l'ha comprata da solo".

"La macchina l'ha comprata solo? Non proprio, ma non devo dare tante spiegazioni", ha ribattuto l'uomo che da anni segue il pallavolista in ambito professionale.

Il malcontento tra i sostenitori di Javier

Le parole di Mauro sui social hanno fatto storcere il naso ai fan di Javier, gli stessi che se ne sono lamentati pubblicamente poco dopo.

"Il premio come peggior manager va a Mauro", "Ditemi che non l'ha scritto davvero", "Io sono basita", "Ma andasse a quel paese", "Non è un vero amico, fa tutte queste cose alle spalle", "Ma cosa fa?", ""Perché deve metterlo sempre in imbarazzo? Che manager è?", "Senza parole, Helena non si sbaglia mai quando inquadra le persone", "Se lui è un amico, pensa i nemici come sono", "Un manager dovrebbe essere un professionista, e Mauro non lo è", "O è ingenuo o è il primo hater di Javier", "L'ha umiliato perché tutti pensavano che se la fosse comprata da solo la macchina", "Geloso e incompetente, Javier dovrebbe interrompere ogni contatto con lui", "Non è degno di essere chiamato manager", si legge su X da quando il manager dell'ex concorrente del Grande Fratello si è inserito in una conversazione social sulla macchina nuova del suo cliente.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Anche Lorenzo Pugnaloni è intervenuto su questa incomprensibile mossa del manager di Javier, e non è stato molto tenero.

"E come l'ha comprata l'auto? Con i soldi dei fan? Ma un manager perché si mette a scrivere e a rispondere ai fan, dando la possibilità di fare mille insinuazioni? Questi exploit sono come un boomerang che si ritorce contro l'assistito stesso. Bah", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account Instagram.