Javier Martinez e Helena Prestes sono rientrati da New York da pochi giorni, ma entrambi sono già tornati al lavoro. Il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, in particolare, ha raggiunto la sua squadra di pallavolo a Terni e ha ripreso gli allenamenti. Sui social, però, non sono mancate le critiche per alcuni errori commessi in palestra mentre cercava di tenere il ritmo dei compagni con cui giocherà in questa stagione.

Le frecciatine sui social

Tra meno di un mese inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, ma gli occhi di molti utenti social sono ancora puntati su alcuni concorrenti della stagione che si è conclusa lo scorso aprile.

Su X c'è chi non si lascia sfuggire nulla di quello che fanno o che dicono Javier e Helena, molto criticati per come starebbero gestendo il rapporto con i fan dopo la fine del reality.

In questi giorni, inoltre, Javier è stato preso di mira dai commenti di chi pensa che non eccellerebbe nella sua professione.

In rete si è diffuso un video di uno dei primi allenamenti che Javier ha fatto con la sua nuova squadra, e alcuni utenti hanno colto l’occasione per punzecchiarlo sugli errori che ha commesso in palestra.

ma non sa palleggiare mi fa troppa tenerezza pic.twitter.com/d4bdKT0ul8 — giù (@sisonogiulia) September 1, 2025

L'ironia pungente su X

Il breve video del primo allenamento che Javier ha fatto a Terni ha scatenato i commenti.

"Non è capace, fa quasi tenerezza", "Ma non sa palleggiare", "Magari ha margini di miglioramento", "Continua a essere inutile", "Non riesce nemmeno a far rimbalzare la palla", "Quest'uomo non ha nessun talento", hanno scritto alcuni utenti di X dopo aver visto le immagini del concorrente del Grande Fratello in palestra.

Sui social c'è anche chi lo ha difeso: "Ma fatevi una vita, se non vi piace non lo calcolate".

La polemica sul viaggio a New York

In questi giorni si è parlato di Helena e di Javier anche per un video nel quale hanno raccontato che il viaggio che hanno fatto a New York è stato un regalo da parte dei fan.

Sui social alcuni hanno protestato per la scelta della coppia di accettare doni così costosi da persone che si sono affezionate a loro guardandoli nella casa del Grande Fratello.

Helena è intervenuta sull'argomento, ma solo per lamentarsi del fatto che qualcuno ha diffuso su X un contenuto che lei aveva pubblicato solo per chi è abbonato al suo canale social a pagamento.

"Sono video esclusivi, in che senso li hai postati?", ha chiesto Helena, polemizzando con chi non avrebbe rispettato la sua decisione di condividere solo con poche persone un filmato che ha registrato in aereo poco prima di lasciare gli Stati Uniti e tornare in Italia con il fidanzato.