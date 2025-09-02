L'esordio della nuova edizione del Grande Fratello è previsto per lunedì 29 settembre, ma secondo Amedeo Venza il cast sarebbe già stato chiuso. In una storia che ha postato su Instagram in queste ore, infatti, l'esperto di gossip ha svelato che nella casa dovrebbero entrare 10 o al massimo 12 persone e che la loro avventura non dovrebbe durare più di tre mesi. Si dice, inoltre, che in questa stagione i concorrenti potrebbero essere accolti dal pubblico sia all'ingresso che all'uscita.

Nuovi rumor sull'edizione in partenza il 29 settembre

Tra meno di tre settimane Simona Ventura condurrà la prima puntata del Grande Fratello 2025/26 , e in quell'occasione presenterà i nuovi inquilini della casa.

Il 2 settembre, però, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione dei suoi follower di Instagram condividendo alcune voci che gli sarebbero arrivate sul reality di Canale 5.

"Chiuso il cast del GF che partirà alla fine di questo mese. Scelti i concorrenti, che saranno 10/12 , e durerà tre mesi. Tra le novità di quest'anno, dovrebbe tornare il pubblico fuori ad accogliere i concorrenti", ha scritto l'esperto di gossip sul suo account social.

Non è la prima volta che sul web si parla del fatto che il programma dovrebbe durare circa 100 giorni e che a partecipare dovrebbero essere poche persone, ma tutte sconosciute (Nip).

Niente influencer o Vip in casa

Secondo le ultime indiscrezioni, i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello dovrebbero essere al massimo 12, un numero piuttosto esiguo se paragonato a quelli dei partecipanti delle stagioni del recente passato.

La rete avrebbe scelto di riportare il reality alle sue origini, ovvero al periodo in cui l'avventura durava 100 giorni e gli inquilini non avevano contatti con il mondo esterno.

In questi mesi gli autori avrebbero fatto una selezione molto accurata tra gli aspiranti "gieffini", soprattutto sarebbero stati chiamati a escludere dal cast i volti già noti, quindi anche le "star del web" come gli influencer ei tiktoker.

Dubbi sull'edizione prevista a gennaio

Durante l'estate si è vociferato che nel corso della stagione 2025/26 sarebbero andate in onda due edizioni del Grande Fratello, una in autunno con Simona Ventura alla conduzione e una a gennaio con Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

Il prossimo anno sarebbe prevista una versione Gold del reality di Canale 5 che festeggerà i suoi 25 anni proprio in quel periodo. Stando a quello che si legge sul web in queste settimane, però, non è sicuro che questa edizione ci sarà perché molte "vecchie glorie" del programma (concorrenti che hanno fatto la storia) avrebbero già detto "no" ad un ritorno tra le mura più spiate d'Italia.