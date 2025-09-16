Il 16 settembre di un anno fa prendeva il via una delle edizioni più lunghe del Grande Fratello, poi vinta da Jessica Morlacchi. Per l’occasione, Lorenzo Spolverato ha ricordato il suo ingresso nella casa e le emozioni vissute durante il reality. Nel messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram non compare alcun riferimento a Shaila Gatta e alla storia d’amore che, per sei mesi, è stata al centro delle dinamiche del programma.

Le emozioni raccontate su Instagram

Sono passati dodici mesi dall'inizio dell'ultima edizione del Grande Fratello, quella che ha avuto una durata record (197 giorni) e che ha regalato popolarità alla maggior parte dei concorrenti del cast.

Per questo anniversario, Lorenzo ha scelto di condividere con i suoi follower le emozioni e i ricordi più belli che ha dell'esperienza all'interno della casa.

Ha scritto che rifarebbe tutto, dalle cose belle agli errori, e che è fiero della persona che ha dimostrato di essere davanti alle telecamere.

"Sono stati 197 giorni in cui ho riso, ho pianto, ho amato, ho discusso, ho sbagliato e ho chiesto scusa. Ho mostrato tutto quello che sono e non cambierei una virgola. Sono fiero di me e del segno che ho lasciato", si legge tra le storie del profilo Instagram di Lorenzo.

I ringraziamenti generali

Il post che Lorenzo ha scritto sui social per ricordare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello si è concluso con una serie di ringraziamenti.

"Grazie a chi c'era e a chi c'è ancora, ai miei ex coinquilini, a chi lavora per il programma. Per me è stato un pezzo di vita", ha scritto su Instagram.

I più attenti avranno notato che il ragazzo non ha dedicato nessun pensiero per Shaila, la ballerina con la quale ha fatto coppia per sei mesi davanti alle telecamere, quella che l'ha lasciato all'inizio della finale.

Lorenzo ha preferito non fare un chiaro riferimento a Shaila e alla relazione che hanno avuto tra le mura più spiate d'Italia, e potrebbe non averlo fatto per non illudere i fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma.

Gli alti e bassi davanti alle telecamere

La storia d'amore tra Lorenzo e Shaila è stata sicuramente la più chiacchierata dell'ultima edizione del Grande Fratello, ma anche la più altalenante tra le tante che sono nate all'interno della casa l'anno scorso.

I due ragazzi si sono lasciati e ripresi molte volte, e sia alcuni inquilini che parte del pubblico ha sospettato che lo facessero per stare sempre al centro dell'attenzione nelle puntate in prima serata.

La relazione è finita all'inizio della finale, quando la ballerina è entrata nella casa e ha comunicato al compagno che non voleva più stare con lui.