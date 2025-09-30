Sono passate meno di 24 ore dall'inizio del Grande Fratello, ma nella casa sono già nate le prime tensioni. Mentre alcuni concorrenti preparavano il pranzo, Grazia si è lamentata per l’uso della cipolla, che lei non gradisce. Nonostante fosse molto infastidita dal comportamento dei coinquilini, la ragazza li ha invitati a fare come volevano dichiarando che si sarebbe adattata pur di non sentirli.

Scintille in cucina

Nella casa del Grande Fratello c'è già stata la prima sfuriata: a neppure 24 ore dall'inizio della nuova edizione, Grazia ha alzato la voce con alcuni concorrenti che non avrebbero ascoltato una sua richiesta.

Secondo quello che ha raccontato la giovane, chi stava preparando il pranzo non si sarebbe preoccupato del fatto che lei non mangiasse la cipolla e l'avrebbe inclusa in tutte le pietanze della giornata.

Giulia e Donatella hanno provato a proporre un piatto alternativo senza cipolla, ma Grazia non ha voluto sentire ragioni e ha detto: "Va bene, mettete questa cipolla. Basta che non vi sento più. Non fate nessuna divisione, mi adatto io. Che cavolo".

Grazia non ha nascosto il suo fastidio per quello che è successo in cucina, tant'è che se ne è lamentata anche nelle ore successive parlando con altri coinquilini.

stanno già litigando (per la cipolla) (grazia li farà impazzire) pic.twitter.com/51MMU1Rw3L — ALY🍒 (@sonoinfastidita) September 30, 2025

Il parere degli spettatori

Lo sfogo di Grazia ha incuriosito i fan del Grande Fratello, soprattutto quelli che temono che la ragazza potrebbe essere nominata per questi atteggiamenti un po' sopra le righe.

"Stanno già litigando per la cipolla, non ci credo", "Grazia li farà impazzire", "Lei mi ricorda Guendalina Tavassi", "Grazia ha già fatto vedere che è una regina", "La sto amando", hanno scritto gli utenti di X che stanno apprezzando il carattere della giovane concorrente.

Sui social, però, c'è anche chi non ha gradito la sua sfuriata a poche ore dal suo ingresso nella casa: "Sembra pazza, gli altri non stavano facendo niente ed è partita in quarta. Ne vedremo delle belle perché lei sembra uscita dall'asilo".

Dodici concorrenti al debutto

Nel corso della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, sono stati presentati 12 concorrenti del cast: la prossima settimana (lunedì 6 ottobre) Simona Ventura accoglierà altri inquilini.

Quest'anno nella casa ci sono anche una madre e un figlio che partecipano insieme: Francesca e Simone sono considerati un solo concorrente, per questo chi vorrà nominare uno dei due includerà anche l'altro.

La prima notte tra le mura più spiate d'Italia è stata abbastanza tranquilla, ma al risveglio sono nati malumori per la preparazione del pranzo e per alcuni avvicinamenti che sembrano non convincere, come quello quasi immediato tra Giulio e Benedetta.