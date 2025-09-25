A pochi giorni dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, Amedeo Venza ha sorpreso i fan svelando che due concorrenti sarebbero a rischio squalifica ancora prima di entrare nella casa. Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip su Instagram, due ragazzi (le cui identità non sono state rivelate) avrebbero trasgredito le regole incontrandosi a Roma per accordarsi su alcune dinamiche da mettere in atto durante il reality.

L'indiscrezione a pochi giorni dal via

Lunedì 29 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello, ma in queste ore si sta parlando di una cosa che sarebbe accaduta e che andrebbe contro le regole del programma.

In una storia che ha postato su Instagram, infatti, Amedeo Venza ha svelato: "Due concorrenti sono a rischio squalifica ancora prima di entrare nella casa perché avrebbero violato il regolamento che prevede di non conoscersi prima dell'inizio. I due ragazzi si sono visti a Roma per accordarsi forse su alcune dinamiche".

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da verificare dunque, due futuri inquilini si sarebbero incontrati nella capitale per ragione sulle strategie da adottare quando il gioco comincerà.

Al momento non sono trapelati i nomi di chi starebbe rischiando di essere estromesso dal cast a pochi giorni dal via, ma maggiori informazioni potrebbero trapelare a breve.

I protagonisti ufficializzati in televisione

Amedeo Venza non ha svelato l'identità dei due concorrenti del Grande Fratello che rischierebbero la squalifica ancora prima di iniziare l'avventura, quindi non è detto che sia vero o che si tratti di chi è già stato ufficializzato nel cast.

Tramite alcuni video che sono andati in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, i fan hanno saputo che tra gli inquilini della nuova edizione del reality ci sono: l'ex pugile Matteo, la tatuatrice Anita, la mamma Francesca e Omer, originario della Siria e italiano d'adozione.

Si parte con una sola puntata in prima serata

L'edizione 2025 del Grande Fratello inizierà con un solo appuntamento settimanale in prima serata: almeno fino a ottobre, infatti, il reality andrà in onda soltanto il lunedì sera e il motivo sarebbe legato al cast.

Stando a quello che si legge sul web in questi giorni, gli autori non avrebbero ancora scelto tutti i concorrenti della nuova stagione (che dovrebbero essere al massimo 20), quindi per un po' il prime time del venerdì non ci sarà.

Simona Ventura sarà affiancata da tre ex inquilini della casa: Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani saranno gli opinionisti della trasmissione fino alla puntata in cui sarà decretato il vincitore tra chi riuscirà a entrare nel cuore del pubblico.