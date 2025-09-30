La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da meno di 24 ore e alcuni fan hanno già notato un intenso scambio di sguardi tra due concorrenti. Sui social, infatti, si sta già parlando di una possibile intesa tra Anita e Jonas, che si sarebbero guardati e confidati dopo un primo impatto non molto positivo. C'è anche chi ha paragonato questa possibile nuova coppia a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che l'anno scorso si sono avvicinati subito all'interno della casa.

I dettagli che non sono sfuggiti agli spettatori

Quale sarà la prima coppia del Grande Fratello 2025?

Sul web c'è già chi scommette su Anita e Jonas, sorpresi più volte vicini nelle prime ore che hanno trascorso all'interno della casa.

Al termine della puntata del 29 settembre, infatti, alcuni spettatori hanno notato uno scambio di sguardi tra i due concorrenti, un po' come era accaduto tra Shaila e Lorenzo l'anno scorso.

La piercer, inoltre, si è sbilanciata nei confronti del coinquilino dicendogli che all'inizio le aveva fatto una brutta impressione (guardando il suo video di presentazione), ma dopo neanche mezz'ora si è ricreduta ed è pronta a conoscerlo senza alcun pregiudizio.

Il paragone con gli Shailenzo

A poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, sui social è già nato l'hashtag "jonita", ovvero l'unione dei nomi dei due concorrenti che secondo alcuni fan potrebbero diventare una coppia.

"Loro mi danno le stesse vibes di Shaila e Lorenzo", "Si guardano come si guardavano gli Shailenzo, uguale", "Anita che dice a Jonas che dopo la clip le stava antipatico, ma che in mezz'ora si è ricreduta", "Si è già capito che a lei piace Jonas", "Carini loro due", "Guarderò la live dalla casa solo per capire di più su di loro e su eventuali terzi incomodi, Omer e Giulio", "Coppia già fatta", si legge su X in queste ore.

Gli ascolti della prima puntata

La puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 29 settembre, è stata seguita da una media di 2,8 milioni di spettatori.

Quest'anno i prime time del reality durano circa un'ora in meno rispetto a quelli delle edizioni precedenti (dalle 21:40 alle 00:30 circa), quindi lo share è inferiore perché è influenzato da questo fattore.

Al debutto, comunque, il programma condotto da Simona Ventura ha fatto registrare il 20,4% di share, un risultato più che soddisfacente se si pensa che il format è cambiato molto, a partire da un cast totalmente Nip.

La prossima settimana inizierà il gioco, ci saranno le prime nomination e gli inquilini scopriranno le preferenze del pubblico: i tre che riceveranno più voti in questi giorni (è stato aperto un televoto che verrà chiuso il 6 ottobre), saranno immuni.