Sono passati diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, e Shaila Gatta ha deciso di rompere il silenzio sull'avventura che ha vissuto e sui concorrenti con i quali ha mantenuto un rapporto. Nell'intervista che ha rilasciato a Novella 2000, la ballerina non ha accennato a Lorenzo Spolverato neppure quando le è stato chiesto di ricordare i momenti più significativi della sua esperienza nel reality. La ragazza, inoltre, ha sorpreso tutti svelando che è un po' pentita di aver partecipato ad un programma così difficile soprattutto dal punto di vista psicologico.

Il pensiero sull'esperienza nella casa

Sono parole piuttosto forti quelle che ha usato Shaila quando le è stato chiesto se è pentita oppure soddisfatta dell'avventura che ha fatto al Grande Fratello; la giovane, infatti, ha ammesso quanto quest'esperienza l'ha segnata, ma proprio per questo non la rivivrebbe.

"Ci sono stati lati belli e brutti. Ringrazio la produzione, ma non lo rifarei", ha dichiarato Gatta di recente.

La ragazza ha anche spiegato che tra le mura più spiate d'Italia ha vissuto momenti difficili, è stata "costretta" a convivere con persone che ambivano a vincere un gioco, e poi ha dovuto mettere in pausa la sua vita per più di sei mesi.

"Dal punto di vista psicologico, è stato un percorso molto duro", ha aggiunto l'ex velina.

Nessun nuovo amore dopo il programma

A colpire i fan del Grande Fratello, però, è stata anche la scelta di Shaila di non citare neanche una volta Lorenzo, il ragazzo con il quale ha vissuto una lunga e tormentata storia d'amore all'interno della casa.

La ballerina ha dichiarato che le uniche ex concorrenti che sente ancora sono Yulia e Ilaria, mentre l'ex fidanzato è stato ignorato in tutta l'intervista.

Nonostante quest'estate le siano stati attribuiti diversi flirt, Gatta è ancora single e non sembra intenzionata a trovare l'amore: "C'è l'amore per me stessa. Se dovessi incontrare Cupido, oggi cambierei strada. Sto pensando solo al lavoro".

La partecipazione a The fifty con Helena

Di recente si è parlato di Shaila anche per la sua presenza nel cast di The fifty, un nuovo reality che è stato registrato nei giorni scorsi e che sarà trasmesso su Prime Video la prossima primavera.

La ballerina si è sfidata con altri quarantanove personaggi noti per provare a vincere un montepremi dal valore di 50mila euro, e secondo le indiscrezioni del web sarebbe riuscita ad arrivare in finale.

A questo programma ha partecipato anche Helena, storica "rivale" di Gatta al Grande Fratello: si vocifera che entrambe le ex concorrenti abbiano portato a termine l'avventura, ma per scoprire se a vincere è stata una di loro si dovrà aspettare la messa in onda del format.