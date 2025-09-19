Notizia di questi giorni è che Shaila Gatta è nel cast di un nuovo reality: a distanza di un anno dall'inizio dell'esperienza al Grande Fratello, la ballerina ha accettato di partecipare ad un format che andrà in onda in primavera su Prime Video. Lorenzo Pugnaloni ha svelato che la ragazza avrebbe "sparlato" di Lorenzo Spolverato nel corso delle riprese del programma, anzi avrebbe confidato a Helena Prestes che sarebbe felice di non stare più con lui. L'esperto di gossip e Deianira Marzano, inoltre, sostengono che il modello avrebbe detto "no" alla trasmissione targata Amazon per non incontrare l'ex fidanzata.

Indiscrezioni dal dietro le quinte di The fifty

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha confermato che Shaila e Helena sono nel cast del reality The fifty, un nuovo programma che si sta registrando in questi giorni e che il pubblico potrà vedere in primavera su Prime Video.

L'esperto di gossip, però, ha aggiunto qualche dettaglio su quello che starebbe accadendo dietro le quinte della trasmissione, in particolare le confidenze che la ballerina avrebbe fatto a Prestes sull'uomo che si sono contese per mesi all'interno della casa del Grande Fratello.

Stando a quello che ha svelato il blogger sul web, Gatta si sarebbe detta felice della rottura con Lorenzo, come se si fosse liberata di una relazione poco sana che non la faceva stare bene.

La decisione di Lorenzo e il retroscena di Deianira Marzano

Pugnaloni, però, ha aggiunto che anche Lorenzo sarebbe stato contattato da chi ha realizzato il cast del nuovo reality di Amazon Prime, ma lui avrebbe detto "no" per non dover incontrare Shaila.

La stessa cosa la sostiene Deianira Marzano, che in queste ore ha scritto su Instagram: "Inutile che ora Shaila parla di Lorenzo perché lui ha deciso di non fare questo reality proprio perché c'era anche lei".

Insomma, la coppia più chiacchierata dell'ultima edizione del Grande Fratello è di nuovo al centro dell'attenzione per una tensione che non si sarebbe sopita neppure a diversi mesi di distanza dalla fine del programma di Canale 5.

Il parere dei fan su X

Le voci che stanno circolando in queste ore su Shaila e su Lorenzo, hanno animato la discussione anche tra i loro sostenitori.

"Ma lei sta ancora messa così dopo sei mesi?", "La smetterà di parlare di lui?", "Secondo me lei si aspettava che Lorenzo partecipasse al reality", "Lui è andato molto avanti e non si sta disperando come tante persone pensano", "Non si sono comportati bene né lei né lui, quindi smettiamola di dare colpe a uno o all'altra", "In questa storia non ci sono né vittime né carnefici, basta", si legge su X da quando sono trapelate le ultime indiscrezioni sull'ex coppia del Grande Fratello.