Il Grande Fratello sta per tornare su Canale 5 con una nuova edizione, ma sui social si parla ancora di alcuni concorrenti dell'ultima stagione e di come stanno cercando di rimanere sulla cresta dell'onda. Tra i fan di Zeudi Di Palma, ad esempio, c'è chi non sta apprezzando la sua decisione di fare tante dirette su TikTok in un solo giorno, anche perché queste sue mosse avvalorerebbero la teoria di chi la accusa di voler guadagnare facendosi inviare "regali" dai suoi sostenitori.

L'attività sui social che fa discutere

A più di quattro mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello, Zeudi è ancora al centro delle chiacchiere per come sta gestendo il rapporto con i suoi tantissimi fan.

Come ha fatto notare più di qualche utente su X, l'ex Miss Italia sta coltivando il legame con i suoi sostenitori facendo almeno tre live su TikTok in un solo giorno: nel corso di queste dirette, la giovane risponde alle domande dei follower, scarta i regali che le arrivano, mostra momenti della sua quotidianità (dall'allenamento in palestra alla preparazione della cena in cucina) e coinvolge amici e parenti nelle sue conversazioni virtuali.

L'eccessiva esposizione di Di Palma in questo periodo, però, sembra non convincere parte del suo fandom, in particolare chi la preferiva più riservata e meno attiva sui social.

Sicuramente andrò contro tante,ma penso che siano troppe live e personalmente preferisco quando fa live in cui fa qualcosa e magari un ospite ogni tanto,era più la zeudi che conoscevo #zeudiners — Francesca 👀 💙 (@Francesca_0_0) September 11, 2025

Le critiche di parte del fandom

Tra i sostenitori di Zeudi c'è chi considera eccessivo il numero di dirette che fa su TikTok ogni giorno, e l'ha fatto presente pur sapendo di andare un po' controcorrente.

"Io penso che siano troppe live, preferisco quando ne fa una ogni tanto", "Quella di prima era la Zeudi che conoscevo, non questa", "Deve smettere di fare tre live al giorno", "A questo punto hanno ragione quelli che dicono che lo fa per sfruttare il fandom", "Io le voglio bene, ma questa Zeudi non mi piace", "Per me basterebbero una o due dirette alla settimana", "Lo fa solo per guadagnare", "Io eviterei", queste sono alcune delle critiche che la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha ricevuto da persone che fanno parte del suo fandom.

Zeudi deve assolutamente smettere di fare 3 live al giorno, cioè poi hanno ragione quando dicono tutte quelle cose su di lei, che lo fa per sfruttare il fandom ecc, io le voglio bene e la voglio seguire, ma non mi piace questa Zeudi,adesso massacratemi buonanotte #zeudiners — 🌱 (@Asteria1406) September 11, 2025

Il successo sul web e all'estero

Zeudi è sicuramente l'ex concorrente del Grande Fratello con il fandom più numeroso: tra Zelena e Zeudiners, infatti, sono migliaia le persone che hanno sostenuto la ragazza nella casa e stanno continuando a farlo ora che è finita l'esperienza davanti alle telecamere.

Molti fan di Di Palma vivono all'estero, infatti quest'estate lei ha scelto di raggiungere quelli che la supportano dalla Spagna e dal Brasile.

Concluso il "tour" per incontrare parte del suo fandom, la giovane ha iniziato a lavorare sui social sia come influencer che con le discusse live su TikTok.