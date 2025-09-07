Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti commoventi in arrivo. Nelle prime puntate, in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, verrà inserito un cartello per ricordare i tre attori della soap recentemente scomparsi: Pietro Genuardi, Valentina Tomada e Andrea Savorelli. Inoltre, durante la decima stagione, ci sarà l’addio del personaggio di Salvatore Amato, che prima di lasciare Milano farà un commovente discorso in onore di Armando Ferraris.

Un cartello nelle prime puntate de Il Paradiso delle signore 10 per ricordare gli attori scomparsi

A pochi giorni di distanza, fra marzo e aprile 2025, tre attori de Il Paradiso delle Signore hanno perso la vita. Pietro Genuardi, che per anni ha interpretato Armando Ferraris, il magazziniere amico e confidente di tutti i personaggi, è scomparso a causa di una malattia. Poche settimane dopo è arrivata la tragica notizia della morte di Valentina Tomada e Andrea Savorelli. La prima ha interpretato Palma Rizzo, il secondo Pietro Conti, nipote di Vittorio. Giannandrea Pecorelli ha anticipato cosa accadrà nei primi episodi in onda dall’8 settembre: "Li ricorderemo con un cartello, lo abbiamo concordato con Rai.

Abbiamo dedicato a loro le prime puntate".

Salvatore fa un discorso commovente su Armando e poi lascia Milano

Nel frattempo, è emersa una notizia che sorprenderà i telespettatori: nella decima stagione, uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore lascerà la soap. Salvatore Amato, infatti, andrà via e si trasferirà lontano da Milano. Il produttore Giannandrea Pecorelli ha spiegato in un’intervista cosa accadrà nei momenti conclusivi della permanenza del barista in città: "Ricorderà Pietro Genuardi. Sarà straziante, doloroso, commovente, ma anche vero".

I nuovi personaggi della decima stagione: Fulvio, Caterina e Johnny

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà caratterizzata anche da nuovi ingressi.

Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro, sarà il nuovo magazziniere. Nel suo passato ci sono drammi, poiché è un imprenditore caduto in disgrazia dopo il fallimento della sua fabbrica di bottoni. Arriverà accompagnato da sua figlia Caterina. Ci sarà spazio anche per le vicende di Johnny Pastore, un ragazzo che ama viaggiare, suona la chitarra ed è pacifista. Non è previsto, invece, il ritorno di Vittorio Conti, interpretato per otto stagioni da Alessandro Tersigni. Nella nona stagione, l’attore ha fatto un’apparizione speciale nella puntata numero 1000, andata in onda a ottobre 2024. Nelle nuove puntate non è previsto alcun ritorno in scena per l’ex direttore del negozio, anche se il produttore ha dichiarato che le porte del Paradiso sono sempre aperte per lui.