Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda su Rai 1, rivelano che Adelaide e Marcello vivranno un momento di crisi.

Nella vita di Barbieri tornerà presente Rosa Camilli, che finirà per creare un po' di scompiglio nel cuore del ragazzo.

Per Adelaide, invece, arriveranno le pressioni di Umberto, che non si arrenderà all'idea di aver perso il grande amore della sua vita. Situazioni che rischieranno di far saltare il matrimonio della coppia.

Adelaide e Marcello al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10

Marcello, dopo aver creduto di essersi lasciato alle spalle ciò che c'era stato di bello con Rosa Camilli, vivrà un nuovo momento di intensità e passione con la ragazza.

I due, in viaggio per Trieste, saranno particolarmente vicini, ignari del fatto che Umberto Guarnieri li abbia fatti seguire da un investigatore privato per tenerli sotto controllo.

Al suo rientro, però, Marcello preferirà non dire nulla alla contessa, preferendo ingannarla in merito al suo legame con la giornalista Rosa.

Nel frattempo, però, anche Adelaide dovrà fare i conti con la costante presenza di Umberto nella sua vita: il commendatore non avrà intenzione di arrendersi e sarà disposto a tutto pur di riconquistare il suo cuore.

Le nozze di Adelaide e Marcello a rischio nelle prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello e Adelaide si ritroveranno a vivere un momento di crisi che li metterà a dura prova.

Saranno proprio queste interferenze esterne alla coppia che creeranno un po' di scompiglio, fino a mettere a rischio il matrimonio.

Non si esclude che le nozze, tanto annunciate dalla contessa con una cerimonia a Villa Guarnieri, possano saltare e non essere mai celebrate nel corso della decima stagione della soap.

Ascolti in ribasso per le prime puntate de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con la soap opera sta lentamente riconquistando il suo affezionato pubblico nella fascia pomeridiana di Rai 1 dopo quattro mesi di stop.

La media delle prime settimane di programmazione è di circa 1,2 milioni di spettatori circa al giorno, pari a uno share compreso tra il 14 e il 16%.

Numeri distanti da quelli de La forza di una donna che, su Canale 5, ha registrato una media del 24-25% di share nella stessa fascia oraria pomeridiana.