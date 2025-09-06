La decima stagione de Il Paradiso delle Signore sta per iniziare e la prima puntata è prevista per lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1. È ormai ufficiale che nei nuovi episodi i telespettatori dovranno affrontare l’addio a uno dei personaggi più amati: Salvatore, che lascerà Milano. Emanuel Caserio, sabato 6 settembre, ha condiviso sul suo profilo Instagram i dettagli dell’ultima scena in cui il suo personaggio apparirà nella soap, rivelando che farà un omaggio all’amico e collega Pietro Genuardi, deceduto a marzo, per poi salutare tutti gli amici.

Salvatore prenderà quindi per mano Elvira e se ne andrà.

Salvatore lascia Il Paradiso delle signore

Emanuel Caserio ha fatto chiarezza sul futuro del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore. Da giorni circolava la voce di una possibile uscita dal cast per l’attore, con conseguente addio al personaggio di Salvatore Amato. L’attore ha condiviso una storia su Instagram nella quale ha fornito qualche dettaglio in più: "Posso confermarvi che è ufficiale". La conferma arriva dopo una recente intervista a Giannandrea Pecorelli, in cui il produttore ha parlato dell’uscita di scena di Salvatore.

Inoltre, Caserio ha anticipato ulteriori dettagli su ciò che accadrà nelle sue ultime scene.

Salvatore ricorda Armando, saluta tutti e prende per mano Elvira

Saranno sicuramente momenti emozionanti quelli che andranno in onda prossimamente su Rai 1. L’interprete di Salvatore ha rivelato che, nel momento dell’addio, sarà lui a rendere omaggio a Pietro Genuardi, scomparso nel mese di marzo. Caserio ha aggiunto: "Dedico a lui questa mia ultima stagione e ringrazio Il Paradiso delle Signore per tutto quello che mi ha dato fino ad oggi". L’attore ha inoltre condiviso sui social un estratto del copione, in cui è riportata l’ultima battuta del suo personaggio: "Volevo aggiungere che è stato bellissimo condividere con voi questi anni e quest’avventura". Un dettaglio presente nella scena finale lascia intendere che l’uscita di scena coinvolgerà anche la signora Amato: Salvatore prenderà per mano Elvira.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore ed Elvira sono diventati genitori

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Salvo ed Elvira sono diventati genitori del loro primo figlio. Nel frattempo, Mimmo è riuscito a sventare in tempo il sequestro di Enrico, mettendo in salvo il medico, che però è rimasto ferito durante la sparatoria. Successivamente, Agata ha espresso parole di stima nei confronti del poliziotto, rivelando di aver cambiato opinione su di lui.

Giulia Furlan, invece, è stata licenziata dalla Galleria Milano Moda dopo che è emerso che aveva copiato il bozzetto dell’abito di Botteri.