Lunedì 8 settembre, alle 16 su Rai 1, prenderanno il via le puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. In una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più TV, Gloria Radulescu ha condiviso alcune anticipazioni sui prossimi episodi. L’attrice, che interpreta Marta, ha rivelato che la piccola Anita confesserà a Enrico il desiderio di vederlo sposato con la sua compagna. Nel frattempo, Marta sarà anche incuriosita dal nuovo creativo, Ettore, che entrerà a lavorare alla Galleria Milano Moda.

Anita fa un accorato appello a Enrico

La relazione tra Marta ed Enrico continuerà anche nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nei nuovi episodi, Enrico non resterà più nell’ombra e tornerà al suo lavoro di medico. Le cose tra i due innamorati sembreranno andare per il verso giusto. Va ricordato che la coppia è libera di consolidare la propria unione, poiché Marta e Vittorio Conti hanno annullato il loro matrimonio da anni, mentre Enrico Proietti è vedovo. Potrebbe esserci aria di fiori d’arancio anche per loro. Inoltre, in una recente intervista, Gloria Radulescu ha anticipato un dialogo tra Enrico e sua figlia. La piccola Anita farà un accorato appello al padre, dicendogli: "Papà, mi piacerebbe che Marta diventasse la tua sposa".

Marta è incuriosita dalla personalità di Ettore

Non sono emersi ulteriori indizi sul possibile matrimonio tra i due innamorati. L’interprete di Marta ha svelato qualche altra curiosità sulle nuove puntate, parlando anche dei personaggi in arrivo. Il Paradiso delle Signore accoglierà un nuovo magazziniere, Fulvio, che arriverà insieme a sua figlia Caterina. Alla Galleria Milano Moda, invece, faranno il loro ingresso Greta, la nuova stilista, ed Ettore, che ricoprirà il ruolo di direttore creativo. Proprio quest’ultimo attirerà l’attenzione della giovane Guarnieri, suscitando la curiosità di Marta attraverso i racconti di Odile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è stato ferito, ma si è salvato

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda su Rai 1, Mimmo ha salvato la vita a Enrico, che è rimasto ferito a un braccio. Nel frattempo, Agata ha iniziato a guardare il giovane Burgio con occhi diversi, confessandogli di aver cambiato idea nei suoi confronti. Parallelamente, Delia si è fidanzata con Gianlorenzo, mentre Odile è tornata insieme a Guido Castelli. Matteo, invece, ha approfondito la conoscenza con Marina Valli, famosa attrice, con la quale è stato paparazzato a Roma. Elvira ha dato alla luce il suo primo figlio, assistita durante il parto da Concetta.