Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un avvicinamento tra due protagonisti.

Nella puntata in onda mercoledì 1° ottobre alle 16:00 su Rai 1, Marcello e Rosa si recheranno in trasferta a Trieste e, a causa di un imprevisto, si avvicineranno. Nel frattempo, Umberto li farà seguire a loro insaputa, il tutto mentre Elvira si opporrà al trasferimento a Taormina.

Ci sarà spazio anche per la vicenda dei due stilisti, Ettore e Gianlorenzo, che si sfideranno nella realizzazione degli abiti delle testimoni di nozze di Adelaide.

Rosa e Marcello hanno un imprevisto durante il viaggio

Rosa e Marcello partiranno per Trieste in occasione di una trasferta di lavoro e, durante il viaggio, un imprevisto li porterà a riavvicinarsi.

Va ricordato che tra i due c’era già stato un bacio mesi prima. Nel frattempo, Barbieri e Camilli ignoreranno la subdola iniziativa di Umberto Guarnieri, che ha incaricato qualcuno di seguirli per ottenere fotografie compromettenti in modo da mostrarle poi ad Adelaide.

Adelaide deve scegliere quale stilista realizzerà gli abiti delle sue testimoni

Nel frattempo, Elvira sarà in crisi per il trasferimento a Taormina, che non desidera, ignara del fatto che Irene sta preparando un piano per farla restare a Milano.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri si terrà una sfida appassionante tra i due stilisti rivali: Gianlorenzo Botteri de Il Paradiso delle Signore ed Ettore Marchesi della Galleria Milano Moda.

Entrambi sono stati scelti da Adelaide come candidati per realizzare gli abiti delle sue testimoni di nozze, Marta e Odile. Sarà proprio la contessa a decidere chi vincerà la competizione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha visitato Andrea

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Concetta ha consigliato ad Elvira di applicare impacchi con semi di lino ad Andrea per alleviare la tosse.

Tuttavia, nonostante il rimedio suggerito dalla signora Puglisi, il bambino non ha mostrato segni di miglioramento.

Salvatore e sua moglie hanno quindi contattato Enrico a Villa Guarnieri, chiedendogli di passare da loro per visitare il piccolo. Il medico ha prescritto uno sciroppo, ma al momento di scrivere la ricetta ha avuto difficoltà a causa di un tremore alla mano.

Successivamente, Elvira ha preparato un caffè per Enrico, ma anche in quell’occasione il dottore non è riuscito a sollevare la tazzina, rinunciando a berlo. Nel frattempo, le Veneri si sono complimentate con Marcello per le sue imminenti nozze con la contessa. Irene ha dato per scontato di essere invitata al matrimonio, e Barbieri ha rivelato alle commesse che tutti i dipendenti del negozio sarebbero stati invitati.

Intanto, Agata ha disegnato la copertina del libro di Rosa, mentre Delia si è occupata delle acconciature per le parrucche utilizzate nella sfilata.