Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, previsti dal 22 al 26 settembre su Rai 1, rivelano che Adelaide si mostrerà sempre più spietata e decisa a scoprire la verità su chi stia tramando alle sue spalle, dopo la pubblicazione di un articolo di giornale diffamatorio nei suoi confronti.

Intanto, Marina Valli verrà colta da un malore improvviso: le sue condizioni di salute preoccuperanno Enrico, il quale deciderà di procedere subito con un intervento.

La contessa Adelaide spietata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

La felicità di Adelaide e Marcello, per il loro imminente matrimonio, verrà spazzata via dalla pubblicazione di un articolo di giornale denigratorio, con il quale si proverà a infangare la reputazione della contessa e quella del suo compagno.

Tale articolo scatenerà la furia di Adelaide, la quale si mostrerà spietata e decisa ad andare fino in fondo per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto.

La contessa vorrà sapere il nome della persona che sta cercando di boicottarla e i suoi primi sospetti si concentreranno su Umberto Guarnieri.

In realtà, il commendatore ha cercato di fare il possibile per bloccare l'uscita di quel pezzo diffamatorio sulla contessa e, successivamente, chiederà aiuto a Rosa per pubblicare un pezzo in cui possa riabilitare la posizione di Marcello Barbieri.

Marina viene colta da un malore improvviso

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, previsti dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Marina Valli verrà colta da un malore improvviso che desterà grande preoccupazione.

L'attrice si sentirà male e verrà portata in clinica, sottoposta alle dovute cure di Enrico, il quale si mostrerà in ansia per le sorti della donna. Il medico le consiglierà di procedere subito con un intervento.

Al fianco di Marina ci sarà Matteo che, tuttavia, sarà sempre più con la testa tra le nuvole, ripensando ai bei momenti vissuti con Odile: il contabile del grande magazzino si renderà conto di non aver dimenticato del tutto la figlia della contessa Adelaide.

Odile aveva spezzato il cuore a Matteo nella passata stagione de Il Paradiso delle signore

Nella stagione precedente della soap, tra Matteo e Odile si era creato un feeling speciale che aveva spinto il contabile a farsi forza per dichiarare il suo amore alla ragazza.

Alla fine, però, scelse di fare un passo indietro dopo il ritorno di Guido, ex fidanzato di Odile, rientrato a Milano per cercare di riconquistarla.

La ragazza accettò di dargli una seconda chance, finendo per spezzare il cuore di Portelli, tanto da indurlo a voltare pagina assieme a Marina Valli.