Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, inerenti alla puntata in onda su Rai 1 mercoledì 23 settembre, si focalizzano su Marcello e Adelaide che porteranno avanti i preparativi per il loro imminente matrimonio. Odile e Marta verranno scelte dalla contessa come testimoni. Ad occuparsi dei loro abiti saranno Ettore e Gianlorenzo.

Nel corso del nuovo appuntamento verranno inoltre alla luce nuovi dettagli sul giornalista Anselmo Conaro, descritto come privo di scrupoli e intenzionato a screditare Adelaide e Marcello. Della vicenda si occuperanno Umberto e Tancredi.

Ettore e Gianlorenzo creano gli abiti per le testimoni di Adelaide

Adelaide si occuperà con grande attenzione dell’organizzazione delle sue imminenti nozze con Marcello, scegliendo Odile e Marta come testimoni per il giorno più importante della sua vita. Nel frattempo, la contessa lancerà una sfida ai due stilisti rivali della Galleria Milano Moda e de Il Paradiso delle Signore, Ettore Marchesi e Gianlorenzo Botteri, incaricandoli di realizzare gli abiti per sua figlia e sua nipote. Parallelamente, Adelaide verrà esclusa da una delicata questione che Umberto e Tancredi affronteranno in segreto. I due, infatti, verranno a sapere che il giornalista Anselmo Conaro ha scritto un articolo diffamatorio sulla contessa e sul suo giovane compagno, e cercheranno di impedirne la pubblicazione.

Caterina commette un errore a lavoro

Nel frattempo, si seguiranno le vicende di Caterina, che commetterà un errore sul lavoro danneggiando uno scialle. Rosa sarà impegnata con una nuova rubrica, ma troverà anche l’occasione per condividere un ricordo del passato insieme a Marcello. Matteo Portelli, invece, dovrà completare il compito affidatogli da Marina Valli alcuni giorni prima: scrivere una canzone per il nuovo film dell’attrice. Tuttavia, il ragazzo incontrerà delle difficoltà, poiché senza Odile non riuscirà a trovare l’ispirazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha chiesto a Salvo e Matteo di fargli da testimoni

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Marcello ha invitato al Circolo suo fratello e il suo socio per comunicare loro le imminenti nozze con Adelaide.

I due hanno brindato insieme a Barbieri e, con grande sorpresa, hanno scoperto di essere stati scelti come testimoni dello sposo. Nel frattempo, Delia ha incontrato Ettore mentre osservava le vetrine del negozio con gli abiti disegnati da Botteri. Marchesi ha espresso giudizi poco lusinghieri sullo stilista, lasciando Delia piuttosto amareggiata.