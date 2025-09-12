Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 24 settembre rivelano che Adelaide si mostrerà sconvolta nel momento in cui leggerà un articolo scandalistico in cui viene messa alla berlina assieme al suo nuovo compagno Marcello Barbieri.

La reazione della contessa non sarà delle migliori, al punto da decidere di andare fino in fondo per capire il perché di questo pezzo e finirà per puntare il dito contro Umberto Guarnieri.

Intanto Enrico continuerà a lottare con i suoi seri problemi di salute alla mano: il medico, però, terrà all'oscuro Marta raccontandole una serie di bugie.

Adelaide sconvolta da un articolo scandalistico: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 24 settembre

Un articolo scandalistico su Adelaide e Marcello, a firma di Anselmo Conaro, finirà per scaturire il finimondo a villa Guarnieri.

La contessa andrà su tutte le furie per questo pezzo in cui viene severamente screditata e dove viene messo in ridicolo anche il suo nuovo compagno Marcello, che da poco le ha chiesto di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

La reazione di Adelaide sarà durissima: cercherà di andare fino in fondo per scoprire il perché di questo pezzo e intanto i suoi sospetti si concentreranno sul conto dell'ex Umberto Guarnieri, ignara del fatto che abbia cercato di fare il possibile per evitare che questo articolo venisse pubblicato.

Marcello, invece, cercherà di ridimensionare l'accaduto e proverà a tranquillizzare la sua compagna, fortemente sconvolta da ciò che sta accadendo.

Enrico bugiardo con Marta, Fulvio chiede aiuto a Concetta

Intanto Caterina, dopo il suo ingresso nel team del grande magazzino milanese, causerà subito un guaio rovinando un importante scialle. Fulvio deciderà di rivolgersi a Concetta per chiederle di poter rammendare tale scialle e grazie a tale modifica, lo scialle verrà salvato e venduto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 settembre, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a essere tormentato dai suoi seri problemi di salute alla mano.

Il medico, però, preferirà non dire nulla alla sua compagna Marta Guarnieri: le terrà nascosta la verità, raccontandole una serie di bugie.

Enrico aveva aiutato la contessa Adelaide nella stagione precedente

Nella stagione precedente della soap, Enrico era uscito allo scoperto raccontando la sua vera storia a Marta, e svelando la sua identità di medico dopo che per un anno intero si era rimesso in gioco nelle vesti di magazziniere.

Fu proprio lui a prendere in mano le redini della situazione per i problemi di salute della contessa Adelaide, consigliandole di farsi operare al più presto al cuore, così da non avere ulteriori complicazioni in futuro.