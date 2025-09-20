Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana dal 30 settembre al 3 ottobre rivelano che le condizioni di salute di Enrico peggioreranno e il suo problema alla mano diventerà sempre più complicato da gestire, soprattutto per il lavoro che deve svolgere.

Intanto Marcello deciderà di accompagnare Rosa a Trieste per realizzare l'intervista a Margherita Hack e, durante il viaggio, i due vivranno dei momenti di tenerezza. Il ragazzo, però, non avrà il coraggio di confessare la verità alla sua promessa sposa Adelaide.

Enrico si aggrava: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 ottobre

Enrico riuscirà a portare a termine l'operazione a Marina Valli anche se, nel corso dei giorni a seguire, le sue condizioni di salute andranno incontro a un drastico peggioramento.

Il problema alla mano diventerà sempre più difficile da gestire ed Enrico si renderà conto di non poter andare avanti come se nulla fosse.

Il medico, però, deciderà di non parlarne apertamente con Marta bensì ne parlerà con il professor Di Meo, al quale svelerà il disagio che sta affrontando.

Intanto per Salvatore ed Elvira arriverà il momento di prendere una decisione importantissima legata anche alle sorti del piccolo Andrea Maria: i due decideranno di trasferirsi a Sanremo.

Marcello si lascia andare con Rosa, Adelaide ingannata

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi dal 30 settembre al 3 ottobre su Rai 1, inoltre, rivelano che Marcello accompagnerà Rosa a Trieste in vista dell'intervista a Margherita Hack.

Durante il viaggio, però, l'auto di Marcello subirà un guasto che porterà i due a vivere un momento di tenerezza inaspettato.

Marcello, però, non vorrà dire nulla alla contessa Adelaide, ingannata in merito a ciò che c'è stato in auto tra il suo promesso sposo e la giovane giornalista.

I due giovani, però, non sanno che c'è qualcuno che sta tramando alle loro spalle: trattasi di Umberto Guarnieri, il quale deciderà di far seguire la coppia da un investigatore privato e riuscirà a entrare in possesso di una serie di scatti compromettenti.

Rosa e Marcello si erano già baciati nella passata stagione de Il Paradiso

Del resto non è la prima volta che Rosa e Marcello si lasciano andare a momenti di tenerezza, dato che già nella passata stagione de Il Paradiso delle signore, i due furono protagonisti di un bacio appassionato.

Rosa, profondamente scossa dall'accaduto, scelse di abbandonare l'abitazione che fino a quel momento aveva condiviso con Marcello, salvo poi maturare la scelta di lasciare Milano per un po' di tempo e ritornare a Bologna a casa dei suoi genitori, per cercare di lasciarsi alle spalle il passato.