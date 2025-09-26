Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 6 al 10 ottobre in prima visione su Rai 1 rivelano che Ciro chiederà un prestito per acquistare le quote della Caffetteria di Salvo.
Enrico, invece, continuerà a mentire alla compagna Marta riguardo alle sue reali condizioni di salute e ai problemi alla mano.
Per Marcello e Adelaide, in attesa delle nozze, arriverà il momento di andare a convivere in un nuovo attico, lontani da Villa Guarnieri.
Ciro Puglisi chiede un prestito: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 ottobre 2025
Dopo che Salvo riceverà una brutta notizia legata al suo futuro professionale, Ciro deciderà di intervenire e chiederà un prestito bancario per acquistare le quote della Caffetteria e diventarne il nuovo proprietario.
Peccato che tale richiesta non avrà l'esito sperato: riceverà brutte notizie dalla banca, che rischieranno di mandare in frantumi il sogno di poter diventare il nuovo proprietario della Caffetteria di Salvo.
Intanto, Marcello deciderà di fare l'ennesimo passo avanti nei confronti della contessa Adelaide, chiedendole di andare a vivere insieme in un attico e così allontanarsi da Villa Guarnieri.
Una proposta che lascerà sorpresa la contessa anche se, in vista del suo imminente matrimonio con Barbieri, deciderà di accettarla e si dirà pronta al trasferimento.
Enrico bugiardo con Marta Guarnieri
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Enrico, dopo aver chiesto aiuto al primario De Meo per i suoi seri problemi di salute alla mano, che rischiano di compromettere il suo futuro professionale, deciderà di fissare un appuntamento con un chirurgo svizzero che potrebbe aiutarlo.
Enrico, però, non si sentirà in pace con se stesso per le bugie che racconta alla compagna Marta Guarnieri, del tutto ignara di questi seri problemi di salute che lo riguardano e continuerà a fare tutto in gran segreto.
Ascolti in crescita per Il Paradiso delle signore nel pomeriggio feriale di Rai 1
In attesa di questi episodi, prosegue il trend in crescita per gli ascolti della soap opera nel pomeriggio feriale di Rai 1.
Le puntate trasmesse in queste settimane di settembre si aggirano sulla soglia di 1,3 milioni di spettatori fissi al giorno, pari a uno share che arriva a toccare anche il 17%.
Ottimi numeri per Il Paradiso delle signore anche in streaming, dove al momento è uno dei programmi più rivisti dal pubblico.