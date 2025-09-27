Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 6 al 10 ottobre 2025 rivelano che Marcello continuerà a essere bugiardo con la contessa Adelaide, dato che le nasconderà la verità in merito al momento di tenerezza vissuto con Rosa Camilli durante la loro trasferta a Trieste. Intanto Enrico deciderà di farsi operare in segreto all'interno della clinica del prof Di Meo, tenendo all'oscuro della verità la sua compagna Marta Guarnieri.
Per Salvo ed Elvira, invece, arriverà il momento di ufficializzare la notizia della loro imminente partenza per Sanremo.
Marcello bugiardo con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre
Le foto compromettenti di Marcello e Rosa finiranno nelle mani di Tancredi, il quale deciderà di rubarle a Umberto per evitare che possa far nascere uno scandalo tale da mettere nei guai il giovane Barbieri.
Marcello, quindi, entrerà in possesso di tali scatti compromettenti ma al tempo stesso deciderà di non dire nulla alla contessa, tenendola all'oscuro della verità su quanto è accaduto con Rosa.
E, per cercare di non pensare troppo all'accaduto, Marcello deciderà di avanzare una nuova proposta alla contessa: trasferirsi in un attico tutto per loro, a Milano, e lasciare definitivamente villa Guarnieri in vista delle nozze che li attendono.
Rosa spiazzata, Enrico si fa operare in segreto
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 ottobre rivelano che inizialmente la contessa non sembrerà convinta di questo trasferimento, salvo poi cambiare idea e comunicare la sua decisione finale alla figlia e alla nipote Marta.
Un duro colpo anche per Rosa che, nel momento in cui scoprirà il nuovo progetto di Marcello, resterà a dir poco spiazzata e sorpresa.
Intanto per Salvo ed Elvira arriverà il momento di annunciare la notizia del trasferimento: i due saranno pronti a lasciare Milano per iniziare una nuova vita a Sanremo assieme al loro bambino.
Salvo deciderà di vendere anche le quote della Caffetteria Amato e, tra gli acquirenti, spunterà Ciro Puglisi, intenzionato a rivelare il locale.
Enrico, invece, deciderà di farsi operare in segreto alla mano dal chirurgo svizzero che gli ha proposto il prof Di Meo: l'uomo, però, terrà all'oscuro la sua compagna Marta.
Enrico si era trovato in difficoltà
Negli episodi precedenti della soap, Enrico si era trovato in difficoltà in occasione dell'intervento da fare a Marina Valli.
Il medico, però, scelse di non rinunciare all'operazione bensì la portò avanti con tutto se stesso, seppur con gran fatica.
E, dopo quei momenti di paura, si rese conto di dover intervenire al più presto per cercare di risolvere i suoi problemi alla mano.